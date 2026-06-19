Мошенники стали запугивать россиян новой пошлиной за сохранение номера телефона

19 июня 2026, 01:08

«Мошеловка»: Мошенники представляются мобильными операторами и пугают новой пошлиной

Фото: iStock/Ju Production

Мошенники звонят россиянам от имени сотовых операторов и сообщают о «введении обязательной пошлины» за сохранение номера, а затем предлагают якобы избежать её. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.