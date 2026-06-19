Мошенники стали запугивать россиян новой пошлиной за сохранение номера телефона
Мошенники звонят россиянам от имени сотовых операторов и сообщают о «введении обязательной пошлины» за сохранение номера, а затем предлагают якобы избежать её. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Злоумышленники убеждают жертв немедленно продиктовать код сброса пароля от личного кабинета «Госуслуг». На самом деле они под этим предлогом получают доступ к аккаунту.
Настоящие операторы никогда не требуют от россиян подобных действий для подтверждения номера, тарифа или других личных данных. В «Мошеловке» советуют немедленно прерывать разговор, если звучат угрозы отключения связи, и проверять статус договора через официальное приложение или службу поддержки оператора.
Ранее МВД предупредило россиян о распространении вредоносного ПО под видом «официального антивируса» канала «Вестник Киберполиции России». Злоумышленники обещают проверку сайтов, выявление мошенничества и защиту устройств, однако на самом деле такие програмы и приложения являтся опасными. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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