Мошенники разводят дачников при помощи ИИ-изображений саженцев
В преддверии дачного сезона эксперты предупреждают о новой волне мошенничества с использованием нейросетей. Об этом рассказал кандидат технических наук Алексей Двилянский.
Как пишет RT, злоумышленники создают с помощью искусственного интеллекта яркие изображения несуществующих растений — «гибридов малины и клубники», «голубых роз», «шоколадных томатов» и других псевдочудес селекции. Специалист перечислил признаки, по которым можно отличить сгенерированную картинку от реального товара.
В частности, у настоящих растений листья обладают сложной сетью жилок, имеют неровности и следы от насекомых, тогда как ИИ часто выдает идеально гладкие, «пластиковые» поверхности с неестественно симметричным жилкованием. Кроме того, алгоритмы стремятся к гипертрофированной красоте: создают восковой блеск, безупречную округлость и одинаковый размер всех плодов на ветке.
Среди других признаков подделки — нечитаемые логотипы, полосы или пиксельные помехи на изображении. Эксперт советует перед покупкой искать реальные видеообзоры интересующего растения, так как нейросети пока не способны генерировать длительные и качественные ролики, демонстрирующие все стадии роста. Также рекомендуется пользоваться проверенными площадками с системой отзывов и внимательно изучать негативные комментарии.
Читайте также: