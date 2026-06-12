Мошенники разводят дачников при помощи ИИ-изображений саженцев

12 июня 2026, 11:11

Доцент Двилянский: мошенники показывают дачникам фальшивые ИИ-саженцы

Фото: istockphoto/VvoeVale

В преддверии дачного сезона эксперты предупреждают о новой волне мошенничества с использованием нейросетей. Об этом рассказал кандидат технических наук Алексей Двилянский.