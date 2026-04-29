Юрист Ярмуш напомнила про штрафы за шашлыки в неположенном месте

29 апреля 2026, 17:58

Россиянам грозят серьезные штрафы в случае приготовления шашлыка в неположенном месте. Об этом предупредил адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.





Так, по ее словам, мясо на углях нельзя жарить у себя на балконе, во дворе многоквартирного дома и в сквере. За это предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей.





«Если гражданин выезжает куда-то за город: это может быть лес, или дача, или около озера, то он нарушит правила пожарной безопасности. Штрафы будут аналогичные — от пяти до 15 тыс. рублей; если это лес, то там от 15 до 30 тыс. рублей», — объяснила Ярмуш в разговоре с RT.

«Законно и безопасно пожарить шашлык можно на частной территории, соблюдая простые правила: установите мангал не ближе 5 м от любых построек, очистите территорию в радиусе 2 м от сухой травы, мусора и горючих материалов, держите под рукой средства пожаротушения — ведро с водой, огнетушитель или песок», — посоветовала Шалуба.