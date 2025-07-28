Мошенники прикидываются верующими и обманывают пожилых россиян
Председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предупредил, что мошенники могут маскироваться под глубоко верующих людей, чтобы завладеть денежными средствами и имуществом доверчивых пожилых граждан.
Общественный деятель отметил, что нередко злоумышленники под видом благочестивых людей, ищущих спутницу жизни, проникают в дома, особенно к одиноким пожилым женщинам, играя на их доверии и одиночестве. В ходе таких ситуаций преступники используют религиозную риторику, чтобы быстро завоевать доверие и затем использовать его для контроля над финансами и жильём пострадавших.
Например, ранее сообщалось о пенсионерке из Москвы, которая потеряла более 63,7 миллиона рублей по телефону от мошенников. Также в Госдуме предупреждают пожилых о различных схемах мошенничества, связанных с предложениями путёвок в санатории.
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