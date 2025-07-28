Мошенники прикидываются верующими и обманывают пожилых россиян

28 июля 2025, 05:11

Мошенники могут выдавать себя за глубоко верующих

Председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предупредил, что мошенники могут маскироваться под глубоко верующих людей, чтобы завладеть денежными средствами и имуществом доверчивых пожилых граждан.