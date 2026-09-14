Мошенники просят россиян перевести пенсию в цифровые рубли

14 сентября 2026, 05:59

Мошенники обзванивают пожилых россиян и информируют их о переводе пенсии в цифровые рубли. Для отказа от этой опции они просят продиктовать код из смс-сообщения, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.





