Петербуржец сделал восемь татуировок в честь Ольги Бузовой и объяснил свой поступок
Петербуржец Дмитрий Васильев, известный как «Бузовмэн», рассказал, зачем сделал восемь татуировок, посвящённых Ольге Бузовой. Его слова прозвучали в беседе с изданием 78.ru.
По словам мужчины, его интерес к певице пробудился в 2017 году после просмотра выпуска программы «Мужское/женское». Теперь на груди и руках Дмитрия портреты артистки, надпись «Люблю Бузову», а последней, завершающей деталью коллекции стал хэштег «Мои люди всегда со мной»: эту татуировку он сделал накануне.
Дмитрий воспринимает свои тату не как импульсивный поступок, а как осознанное творчество. Он называет себя художником собственного тела и акционистом, который посвящает эту работу своему кумиру.
Ранее Дмитрий участвовал в съёмках телешоу «Давай поженимся» и «Сердца за любовь». Там он исполнял песню Бузовой «Под звуки поцелуев». Прозвище «Бузовмэн» появилось после апрельского концерта певицы в Петербурге: тогда мужчина пришёл на выступление в костюме Супермена. При этом, как утверждает Васильев, его главная мечта — встретиться со звездой, а вовсе не добиться популярности за счёт этого увлечения.
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