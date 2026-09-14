Петербуржец сделал восемь татуировок в честь Ольги Бузовой и объяснил свой поступок

14 сентября 2026, 02:29

Житель Петербурга сделал восемь татуировок в честь певицы Бузовой

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Петербуржец Дмитрий Васильев, известный как «Бузовмэн», рассказал, зачем сделал восемь татуировок, посвящённых Ольге Бузовой. Его слова прозвучали в беседе с изданием 78.ru.