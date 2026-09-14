Девушка пыталась сжечь квартиру бывшего возлюбленного в Петербурге

14 сентября 2026, 02:40

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В Петродворцовом районе Санкт‑Петербурга накануне вечером случился пожар в квартире на Михайловской улице. Причиной возгорания, по словам владельца жилья, стала ссора с бывшей девушкой.