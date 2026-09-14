Девушка пыталась сжечь квартиру бывшего возлюбленного в Петербурге
В Петродворцовом районе Санкт‑Петербурга накануне вечером случился пожар в квартире на Михайловской улице. Причиной возгорания, по словам владельца жилья, стала ссора с бывшей девушкой.
Как сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», гостья вела себя неадекватно и, вероятно, находилась под воздействием каких‑то веществ. Конфликт начался в коридоре: девушка устроила истерику, а затем подожгла вещи на балконе.
Согласно информации от МЧС Петербурга, возгорание зафиксировали в 20:32. Площадь пожара составила один квадратный метр. Спасателям удалось оперативно ликвидировать огонь. В результате происшествия никто не пострадал. Владелец квартиры намерен обратиться в полицию и подать заявление на бывшую девушку.
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