«Незакрытый гештальт»: психолог объяснила интерес россиян к пропаже семьи Усольцевых

14 сентября 2026, 03:11

Пропажа Усольцевых вызвала интерес у россиян из-за отсутствия ответов

Фото: iStock/daniilphotos

История исчезновения семьи Усольцевых под Красноярском не оставляет россиян равнодушными по двум причинам: образ пропавших близок многим людям, а сама ситуация остаётся неразрешённой. Об этом в беседе с ТАСС рассказала директор Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета Олеся Волкова.