«Незакрытый гештальт»: психолог объяснила интерес россиян к пропаже семьи Усольцевых
История исчезновения семьи Усольцевых под Красноярском не оставляет россиян равнодушными по двум причинам: образ пропавших близок многим людям, а сама ситуация остаётся неразрешённой. Об этом в беседе с ТАСС рассказала директор Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета Олеся Волкова.
В сентябре 2025 года Сергей Усольцев, его супруга Ирина и их малолетняя дочь исчезли во время однодневного похода в Кутурчинское Белогорье. В первых масштабных поисках, охвативших добровольцев со всей страны, приняли участие свыше 1,5 тысяч человек, однако обнаружить пропавших не удалось. На протяжении последующего года поисковые мероприятия время от времени возобновлялись.
Как пояснила Волкова, люди сильнее сопереживают, когда образ исчезнувших напоминает обычного, «среднестатистического» человека. В такой ситуации легко поставить себя на место пострадавших, соотнести их судьбу со своей жизнью и судьбами близких.
Не менее значимым фактором, по словам эксперта, является отсутствие финальных выводов и ясности в деле. Ситуация остаётся подвешенной — нет ни итогов, ни ответов, которые можно было бы донести до общества. Именно это и создаёт эффект незавершённого действия, то есть того самого «незакрытого гештальта», который особенно остро ощущается в подобных историях.
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