Неизвестный хищник растерзал 56-летнюю женщину рядом с заповедным лесом
В Индии недалеко от заповедного леса Нилгири нашли растерзанные останки 56-летней женщины по имени Р. Парвати. Об этом сообщает издание New Indian Express.
Погибшая пропала 11 апреля, но тело Парвати обнаружили только спустя четыре дня. Оно было частично обглодано. Судя по травмам, оставшимся от укусов, местные жители предположили, что женщина стала жертвой тигра. Однако представители заповедника заявили, что до получения результатов экспертизы не смогут точно определить, какой именно хищник напал на неё.
Сотрудники лесного департамента уверены, что зверь ещё вернётся. Чтобы выследить его, в районе установили десять фотоловушек.
