01 февраля 2026, 11:31

МВД: Мошенники рассылают вредоносное ПО россиянам от имени работодателя

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Мошенники придумали новую схему заражения мобильных устройств россиян. Как пишет ТАСС со ссылкой на МВД, они выдают себя за работодателей и под предлогом трудоустройства предлагают установить «рабочие» приложения.