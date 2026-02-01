Мошенники рассылают вредоносное ПО россиянам от имени работодателя
Мошенники придумали новую схему заражения мобильных устройств россиян. Как пишет ТАСС со ссылкой на МВД, они выдают себя за работодателей и под предлогом трудоустройства предлагают установить «рабочие» приложения.
По данным ведомства, аферисты рассылают сообщения со ссылками на скачивание файлов, якобы необходимых для выполнения задач. Среди них встречаются, например, WBwork.apk, YandexTracker.apk и другие. Потерпевших убеждают, что установка такого приложения является обязательным условием для работы.
В МВД уточнили, что после установки вредоносное ПО может собирать сведения об устройстве. В частности, модель, версию ОС, данные о номерах, СМС, контактах, истории звонков и геолокации.
Также злоумышленники получают возможность удаленно управлять функциями телефона.
