Достижения.рф

Мошенники рассылают вредоносное ПО россиянам от имени работодателя

МВД: Мошенники рассылают вредоносное ПО россиянам от имени работодателя
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Мошенники придумали новую схему заражения мобильных устройств россиян. Как пишет ТАСС со ссылкой на МВД, они выдают себя за работодателей и под предлогом трудоустройства предлагают установить «рабочие» приложения.



По данным ведомства, аферисты рассылают сообщения со ссылками на скачивание файлов, якобы необходимых для выполнения задач. Среди них встречаются, например, WBwork.apk, YandexTracker.apk и другие. Потерпевших убеждают, что установка такого приложения является обязательным условием для работы.

В МВД уточнили, что после установки вредоносное ПО может собирать сведения об устройстве. В частности, модель, версию ОС, данные о номерах, СМС, контактах, истории звонков и геолокации.

Также злоумышленники получают возможность удаленно управлять функциями телефона.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0