Телефонные аферисты «обменяли» 30 млн пенсионерки на билеты «банка приколов»

01 февраля 2026, 10:19

В Москве пенсионерка потеряла 29,9 млн рублей из-за телефонных мошенников

Фото: Istock/SergeyChayko

У 75-летней москвички похитили 29,9 миллиона рублей. Как сообщает столичная прокуратура, мошенники подменили её сбережения сувенирными купюрами.