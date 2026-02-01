Телефонные аферисты «обменяли» 30 млн пенсионерки на билеты «банка приколов»
У 75-летней москвички похитили 29,9 миллиона рублей. Как сообщает столичная прокуратура, мошенники подменили её сбережения сувенирными купюрами.
Сначала пенсионерка получила ложное СМС от имени поликлиники и сообщила код. Это позволило злоумышленникам войти в её аккаунт на Госуслугах. Затем женщине позвонили лжесотрудники банка и силовых структур.
Они убедили её, что средства в опасности и требуют «проверки». Пенсионерка сняла валюту с банковской ячейки и передала курьеру. Позже он вернул ей свёртки, которые она положила обратно. Обман вскрылся после разговора с мужем.
В ячейке супруги обнаружили сувенирные банкноты. Правоохранители вычислили курьера. Им оказался житель Подмосковья, который ранее и сам стал жертвой такой схемы. Он считал, что помогает силовикам.
