Телефонные аферисты «обменяли» 30 млн пенсионерки на билеты «банка приколов»

В Москве пенсионерка потеряла 29,9 млн рублей из-за телефонных мошенников
Фото: Istock/SergeyChayko

У 75-летней москвички похитили 29,9 миллиона рублей. Как сообщает столичная прокуратура, мошенники подменили её сбережения сувенирными купюрами.



Сначала пенсионерка получила ложное СМС от имени поликлиники и сообщила код. Это позволило злоумышленникам войти в её аккаунт на Госуслугах. Затем женщине позвонили лжесотрудники банка и силовых структур.

Они убедили её, что средства в опасности и требуют «проверки». Пенсионерка сняла валюту с банковской ячейки и передала курьеру. Позже он вернул ей свёртки, которые она положила обратно. Обман вскрылся после разговора с мужем.

В ячейке супруги обнаружили сувенирные банкноты. Правоохранители вычислили курьера. Им оказался житель Подмосковья, который ранее и сам стал жертвой такой схемы. Он считал, что помогает силовикам.

Ольга Щелокова

