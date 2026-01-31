Мошенники шлют россиянам сообщения от прокуратуры
В Калининградской области участились случаи мошенничества, злоумышленники рассылают сообщения в мессенджерах, представляясь сотрудниками прокуратуры.
В таких «уведомлениях» гражданам предлагают перевести деньги или «урегулировать вопрос», угрожая уголовным преследованием. Об этом сообщили «МК» в пресс-службе надзорного ведомства.
Чтобы выглядеть убедительнее, преступники используют фотографии, фамилии, имена и должности реальных руководителей областной прокуратуры. Это повышает доверие получателей и затрудняет распознавание обмана.
Следователи подчеркнули, что к подобным рассылкам не имеют отношения, и призвали жителей проявлять осторожность — не отвечать на такие сообщения, не вступать в переписку и не переводить средства. В прокуратуре также отметили, что случаи фиксируются по всей области, а правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия для установления причастных.
