Мошенники шлют россиянам сообщения от прокуратуры

31 января 2026, 21:33

Мошенники используют фото реальных работников прокуратуры и выманивают деньги

Фото: istockphoto/Andrii Iemelyanenko

В Калининградской области участились случаи мошенничества, злоумышленники рассылают сообщения в мессенджерах, представляясь сотрудниками прокуратуры.