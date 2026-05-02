Россиян предупредили о новой уловке мошенников в майские праздники
В майские праздники мошенники представляются сотрудниками коммунальных служб. Об этом заявил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. По словам депутата, злоумышленники обманывают доверчивых пенсионеров с помощью формы.
В беседе с NEWS.ru политик пояснил, что мошенники приходят к пенсионерам под видом сотрудников управляющих компаний, газовой службы, водоканала или электросетей. Под предлогом срочной проверки или замены оборудования они пытаются проникнуть в квартиру, чтобы украсть деньги или продать ненужные приборы.
Чаплин напомнил: в праздники коммунальщики не проводят плановые проверки.
«Сотрудники любых коммунальных служб могут прийти к вам домой только в случае аварии. Но только по заранее согласованному времени, о котором управляющая компания обязана предупредить минимум за сутки через объявление на подъезде, в мессенджере или по телефону», — заявил парламентарий.Депутат добавил: если пришёл слесарь или сантехник, попросите удостоверение с фото и печатью. Затем свяжитесь с управляющей компанией и выясните, направляли ли они этого человека.