Россиян предупредили о новой уловке мошенников в майские праздники

02 мая 2026, 15:06

Депутат Чаплин: в майские праздники мошенники представляются коммунальщиками

В майские праздники мошенники представляются сотрудниками коммунальных служб. Об этом заявил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. По словам депутата, злоумышленники обманывают доверчивых пенсионеров с помощью формы.





В беседе с NEWS.ru политик пояснил, что мошенники приходят к пенсионерам под видом сотрудников управляющих компаний, газовой службы, водоканала или электросетей. Под предлогом срочной проверки или замены оборудования они пытаются проникнуть в квартиру, чтобы украсть деньги или продать ненужные приборы.



Чаплин напомнил: в праздники коммунальщики не проводят плановые проверки.

«Сотрудники любых коммунальных служб могут прийти к вам домой только в случае аварии. Но только по заранее согласованному времени, о котором управляющая компания обязана предупредить минимум за сутки через объявление на подъезде, в мессенджере или по телефону», — заявил парламентарий.