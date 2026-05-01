Раскрыта новая уловка мошенников с выплатами для одной категории россиян
Мошенники начали применять уловку в отношении пожилых людей, которые хотят увеличить пенсию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.
Злоумышленники представляются сотрудниками отдела кадров с прежнего места работы. Они сообщают жертве по телефону о повышении пенсии и просят предоставить код из СМС для «занесения в пенсионный фонд».
Спустя некоторое время ничего не подозревающему пенсионеру звонит якобы следователь из ФСБ. Пострадавшему говорят, что от его имени пытаются оформить кредит в личном кабинете банка. Затем поступает звонок от лжепредставителя Центрального банка.
В этот момент пожилого человека убеждают, что деньги на его счетах принадлежат государству, и их необходимо отправить в определённый офис, а также получить «протокол изъятия». Звонящие обещают вернуть средства, но просят держать это в секрете, так как идёт «засекреченная операция».
