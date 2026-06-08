«Работа по ссылке»: Мошенники начали охоту на подростков через летнюю подработку

08 июня 2026, 11:58

Доцент Щербаченко: мошенники используют интерес молодёжи к летней подработке

Фото: Istock/NongAsimo

Мошенники начали обманывать подростков, которые ищут подработку на лето. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.





В беседе с NEWS.ru эксперт пояснил, что злоумышленники используют сезонный интерес молодёжи к заработку, чтобы украсть личную информацию и получить доступ к счетам.



Щербаченко сообщил, что аферисты рассылают сообщения от имени известных компаний и предлагают лёгкую работу с высокой зарплатой.

«Когда подросток откликается на вакансию, ему присылают ссылку для «оформления на работу». На самом деле это поддельный сайт, созданный для кражи данных. Через такие страницы мошенники могут получить доступ к аккаунтам, личной информации и даже банковским данным. В некоторых случаях под угрозой оказываются и счета родителей», — заявил доцент.