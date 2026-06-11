Мошенники проверяют активность номеров россиян через короткие «молчаливые» звонки

11 июня 2026, 01:10

Фото: iStock/NanoStockk

Мошенники используют короткие «молчаливые» звонки, чтобы проверять активность телефонных номеров. Этим в беседе с РИА Новости поделился руководитель департамента киберразведки «Бастиона» Константин Ларин.





Схема работает так: абонент снимает трубку, а на том конце линии никто не говорит — через некоторое время вызов просто сбрасывается. Если человек ответил во время звонка, его номер заносят в специальные базы. В дальнейшем этот контакт используют для спам-рассылок и новых афер.



