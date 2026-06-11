Мошенники проверяют активность номеров россиян через короткие «молчаливые» звонки
Мошенники используют короткие «молчаливые» звонки, чтобы проверять активность телефонных номеров. Этим в беседе с РИА Новости поделился руководитель департамента киберразведки «Бастиона» Константин Ларин.
Схема работает так: абонент снимает трубку, а на том конце линии никто не говорит — через некоторое время вызов просто сбрасывается. Если человек ответил во время звонка, его номер заносят в специальные базы. В дальнейшем этот контакт используют для спам-рассылок и новых афер.
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Один «пустой» вызов не обязательно говорит о действиях злоумышленников: возможен и простой технический сбой. Однако повторяющиеся звонки с разных номеров, особенно если следом приходят подозрительные сообщения, с большой вероятностью указывают на преступную активность.
Ларин предупреждает, что перезванивать на неизвестные номера не стоит — в отдельных случаях это даже может обернуться лишними расходами, например при соединении с зарубежным абонентом. Чтобы снизить риски телефонного обмана, специалист советует блокировать подозрительные контакты и никому не называть коды подтверждения, паспортные данные и другую личную информацию.
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