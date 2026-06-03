Мошенники забрали у жителя Подмосковья 3 млн рублей за возвращение отца из плена

03 июня 2026, 09:12

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Двое злоумышленников выманили у мужчины около трёх миллионов рублей под предлогом возвращения отца, пропавшего без вести на СВО. Мошенников задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.





Аферу затеяли двое уроженцев одной из закавказских стран. Они знали, что у родственника одного из них пропал отец, и решили поживиться. Для этого они купили мобильный телефон и, ведя с него переписку, убедили жертву, что являются высокопоставленными чиновниками и могут помочь в поисках отца.





«За эту «услугу» пострадавший перевёл на указанные мошенниками счета 1,3 млн рублей. Затем злоумышленники сказали, что их розыски увенчались успехом — пропавший нашёлся в плену, но за его освобождение нужно заплатить ещё. За это они взяли с жертвы 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.