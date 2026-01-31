Трое детей отравились угарным газом в российском регионе
Троих детей госпитализировали из квартиры в Саратовской области с отравлением угарным газом. Об этом РИА Новости сообщили в региональной прокуратуре.
По предварительной информации, 31 января 2026 года днем в надзорное ведомство поступило сообщение из Балашовской районной больницы о доставлении несовершеннолетних из дома на улице 50 лет ВЛКСМ. Прокуратура совместно с профильными специалистами установит причины и обстоятельства происшествия и оценит соблюдение требований безопасности при использовании и эксплуатации газового оборудования.
В экстренных службах уточнили, что пострадали двухлетние девочки-двойняшки и десятилетняя девочка. По их данным, состояние детей стабильное.
Ранее сообщалось, что дагестанец помог предотвратить возможный взрыв.
Читайте также: