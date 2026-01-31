На Кубани утюг едва не погубил конюшню с лошадьми
В хуторе Камчатка на улице Короленко утром 31 января загорелась крыша конюшни. Об этом сообщает МЧС Краснодарского края.
Огонь охватил кровлю здания площадью 170 квадратных метров. На момент возникновения пожара внутри находились люди и 21 лошадь. Ситуация создавала прямую угрозу их жизни.
Расчёт пожарно-спасательных подразделений оперативно прибыл на место. Спасатели немедленно приступили к эвакуации. Им удалось безопасно вывести всех людей и каждую лошадь из горящего здания.
Для тушения пожара привлекли 20 пожарных и семь единиц спецтехники. Они ликвидировали возгорание примерно за два часа. По предварительной версии, причиной пожара мог стать включенный и оставленный без присмотра утюг в одном из помещений.
Ранее в Саратовской области трое детей отравились угарным газом.
Читайте также: