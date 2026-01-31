Выстрелившему девушке в лицо подростку в Петербурге избрали меру пресечения
В Петербурге суд избрал меру пресечения подростку, который выстрелил девушке в лицо на улице. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Фигуранту вменяют хулиганство, вину он признал. По решению суда злоумышленника отправили под домашний арест до 28 марта. Ему также запретили общаться с участниками уголовного дела, вести переписку и пользоваться интернетом.
Инцидент произошёл 28 января у торгового центра на Гражданском проспекте. По данным следствия, 16-летний юноша выстрелил из пневматического оружия и ранил девушку в щёку. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, после осмотра её направили на амбулаторное лечение.
