«Давят на скорость, эмоции и авторитет»: Как мошенники отбирают у людей квартиры

Телефонные мошенники изобрели новую коварную схему развода. Они звонят по телефону, представляются сотрудниками правоохранительных органов или банковских организаций и говорят, что на потенциальную жертву оформили доверенность. Чтобы не лишиться имущества, человеку предлагают либо перевести деньги на безопасный счёт, либо срочно продать квартиру.