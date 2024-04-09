«Давят на скорость, эмоции и авторитет»: Как мошенники отбирают у людей квартиры

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Телефонные мошенники изобрели новую коварную схему развода. Они звонят по телефону, представляются сотрудниками правоохранительных органов или банковских организаций и говорят, что на потенциальную жертву оформили доверенность. Чтобы не лишиться имущества, человеку предлагают либо перевести деньги на безопасный счёт, либо срочно продать квартиру.
Как мошенникам удаётся обводить людей вокруг пальца и как можно избежать потенциального развода «Радио 1» рассказал генеральный директор частной разведкомпании «Р-Техно» Роман Ромачёв.
По словам эксперта, раньше мошенников интересовали только деньги. Теперь же мелочиться они не намерены и рассчитывают сразу на «отжим» квартиры.
Он также уточнил, что когда с продажей квартиры сталкивается простой человек — его могут ожидать «33 препятствия». У мошенников же есть связи и подельники в нотариальных конторах, банковских организациях, а иногда и в МФЦ. С их помощью сделку получается провести максимально быстро, пока жертва не опомнилась.
Ромачёв напомнил, что, к сожалению, чаще всего жертвой мошенников становятся люди преклонного возраста.
Он также рассказал, что прежде, чем звонить потенциальной жертве, злоумышленники могут связаться с вашими родственниками и выяснить у них какие-то личные детали, чтобы втереться к вам в доверие при разговоре.
Чтобы избежать потери квартиры и денежных средств Ромачёв советует не принимать важных решений при разговоре со «специалистом» по телефону. Услышав, что на вас якобы оформлена доверенность, лучше положить трубку, пообещав перезвонить, и обсудить этот вопрос с близкими.
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По словам эксперта, раньше мошенников интересовали только деньги. Теперь же мелочиться они не намерены и рассчитывают сразу на «отжим» квартиры.
«Я так полагаю, что попытка именно отжать квартиру первоочередная, а если уже получится, то они будут пытаться выманить деньги», — объяснил Ромачёв.
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Он также уточнил, что когда с продажей квартиры сталкивается простой человек — его могут ожидать «33 препятствия». У мошенников же есть связи и подельники в нотариальных конторах, банковских организациях, а иногда и в МФЦ. С их помощью сделку получается провести максимально быстро, пока жертва не опомнилась.
«Почему мошенники упоминают правоохранительные органы, спецслужбы? Для того, чтобы вы испугались, чтобы у вас было некое доверие к этим людям, что они реально вам звонят и хотят помочь выйти из этой ситуации. Эта попытка давления на скорость, на эмоции и на авторитет позволяет мошенникам манипулировать своей жертвой», — заявил эксперт.
Ромачёв напомнил, что, к сожалению, чаще всего жертвой мошенников становятся люди преклонного возраста.
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Он также рассказал, что прежде, чем звонить потенциальной жертве, злоумышленники могут связаться с вашими родственниками и выяснить у них какие-то личные детали, чтобы втереться к вам в доверие при разговоре.
Чтобы избежать потери квартиры и денежных средств Ромачёв советует не принимать важных решений при разговоре со «специалистом» по телефону. Услышав, что на вас якобы оформлена доверенность, лучше положить трубку, пообещав перезвонить, и обсудить этот вопрос с близкими.
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Евгения Парфентьева