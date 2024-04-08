Мошенники выманили у актёра Павла Деревянко 300 тысяч рублей через Telegram

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Актёр Павел Деревянко отправил мошенникам 300 тысяч рублей. Неизвестные связались с ним через Telegram от имени знакомого и попросили деньги в долг. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, с Деревянко связался его знакомый в Telegram. После короткой переписки товарищ попросил у актёра 300 тысяч рублей. Тот деньги отправил. Спустя час знакомый попросил ещё 250 тысяч, тогда Деревянко заподозрил неладное. Он позвонил в банк и попросил заблокировать перевод. Актёру повезло. Сотрудники банка сработали быстро, и деньги не ушли. Деревянко отправился в полицию писать заявление.
Ранее сообщалось, что Telegram-каналы Московской области стали всё чаще использовать мошенники для распространения фальшивых трогательных историй, с помощью которых у читателей выманивают деньги. Подписчиков подмосковных Telegram-каналов просят проявлять бдительность. Если вы планируете перевести кому-то деньги, сначала нужно тщательно проверить всю информацию.
Читайте также:
Мошенники начали применять новый сценарий обмана
В Подмосковье мошенники начали вымогать деньги у близких военнослужащих
Мошенники покупают записи голосов россиян, чтобы использовать их для вымогательства
Элина Позднякова