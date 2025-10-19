Власти ответили на идею ввести 12-летнее обучение в школах

19 октября 2025, 15:14

Минпросвещения призвало оценить риски введения 12-летнего обучения в школах

Фото: iStock/Smederevac

Российская система образования выстроена с учетом возраста детей. Она обеспечивает эффективное освоение программы. Об этом говорится в заявлении Министерства просвещения, которое передает РБК.





Так представители ведомства ответили на идею замсекретаря Общественной палаты Владислава Гриба. Напомним, он предложил увеличить срок обучения в школах с 11 до 12 лет. Согласно его задумке, дети должны начинать учебу в шестилетнем возрасте.

«Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся. Важно оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества», — заявили в Минпросвещении.