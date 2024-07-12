Мошенники создали фейковый сайт Следственного комитета для обмана участников СВО

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Сотрудники Следственного комитета России выявили новую схему мошенничества. Злоумышленники создают фейковые сайты ведомства, с помощью которых выманивают деньги у участников специальной военной операции.
Об этом изданию «Лента.ру» рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По её словам, аферисты офрмляют страницы, используя стиль и логотип официальных площадок ведомства, где размещают ложную информацию от имени Следственного комитета.
Так, специалистами ведомства был обнаружен фальшивый сайт, на котором участникам спецоперации и их родственникам предлагалось ускорить процесс получения причитающихся им выплат. Для этого пользователи должны были указать свои персональные данные на фиктивных бланках СК. Затем мошенники звонили клиентам, представляясь сотрудниками СК РФ, и убеждали их перевести деньги, якобы требующиеся для оформления необходимых документов.
Спикер Следственного комитета предупредила граждан, что ведомство ни при каких обстоятельствах не просит россиян переводить деньги и призвала не поддаваться на уловки мошенников.
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Так, специалистами ведомства был обнаружен фальшивый сайт, на котором участникам спецоперации и их родственникам предлагалось ускорить процесс получения причитающихся им выплат. Для этого пользователи должны были указать свои персональные данные на фиктивных бланках СК. Затем мошенники звонили клиентам, представляясь сотрудниками СК РФ, и убеждали их перевести деньги, якобы требующиеся для оформления необходимых документов.
Спикер Следственного комитета предупредила граждан, что ведомство ни при каких обстоятельствах не просит россиян переводить деньги и призвала не поддаваться на уловки мошенников.
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Александр Бойцов