ЦБ разъяснил, в каких случаях банки будут блокировать переводы

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С 25 июля российские банки будут обязаны блокировать на срок до двух дней денежные переводы в том случае, если получили от операторов сотовой связи клиент получал много СМС-сообщений или вёл долгие телефонные переговоры.
Это может свидетельствовать о попытке мошенников украсть у граждан денежные средства, сообщает РБК. Как объяснили в Центробанке, подозрительными могут считаться продолжительные звонки или непривычно большое количество сообщений с нового номера. Однако в регуляторе отметили, что такие меры не являются обязательными для всех банков и должны соблюдаться только теми кредитными организациями, которые заключили коммерческие договоры с сотовыми операторами об обмене данными.
С 25 июля банки должны будут приостановить денежный перевод на два дня в случае появления сомнений в легитимности данной операции. После заморозки перевода, сотрудники кредитной организации должны связаться с клиентом и получить от него подтверждение, что он совершает операцию добровольно, а не под воздействием аферистов.
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