Мошенники стали атаковать россиян с помощью СМС-бомбинга
Мошенники начали использовать СМС-бомбинг для атак на россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследовательскую лабораторию Servicepipe.
Это схема заключается в том, что на телефон в короткий промежуток времени приходит большое количество текстовых сообщений. Злоумышленники через специальные программы вводят номер жертвы на различных сайтах магазинов, аптек и сервисов услуг. В результате на телефон обрушивается шквал смс-сообщений с кодами подтверждения.
Когда человек начинает паниковать, ему звонит мошенник и, представляясь «сотрудником службы безопасности», убеждает продиктовать свои данные или перевести деньги на «безопасный счет», чтобы якобы предотвратить взлом.
Для создания давления на россиян мошенникам необходимы сайты, позволяющие отправлять СМС-сообщения на номера жертв. По данным компании, в первый квартал этого года был зафиксирован рост атак на интернет-ресурсы финансовых организаций и онлайн-торговли.
