В МВД раскрыли, откуда чаще всего звонят телефонные мошенники
Телефонные мошенники являются серьезной угрозой для россиян, чаще всего выбирая для себя жертв среди несовершеннолетних и пожилых людей. Заместитель начальника отдела ГУУР МВД РФ Алексей Горяев сообщил в беседе с РИА Новости, откуда фиксируется наибольший поток звонков подобных аферистов.
По его информации, огромное количество колл-центров злоумышленников курируется с Украины. Однако специалисты также фиксируют активное использование номеров из Юго-Восточной Азии, когда речь идет о телефонном мошенничестве. Аферисты часто звонят гражданам РФ с острова Бали (Индонезия), Таиланда, Камбоджи.
Вчера главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков объяснил принцип действия мошеннической схемы обратного перевода. Он добавил, что злоумышленники, которые используют такой метод, нередко пишут людям, представляясь сотрудниками украинских спецслужб.
Читайте также: