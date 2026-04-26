Мошенники стали чаще обманывать россиян с помощью одной схемы

26 апреля 2026, 12:06

«Информзащита»: Мошенники стали чаще обманывать россиян с помощью легенды ПФР

К апрелю 2026 года число эпизодов использования мошеннических схем, прикрывающихся темой пенсий, перерасчета выплат и проверок со стороны ПФР и Социального фонда России (СФР), увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому заключению пришли эксперты компании «Информзащита», с выводами которых ознакомилась «Лента.ру».





Подсчеты велись на основе мониторинга обращений клиентов, кейсов реагирования и открытых индикаторов компрометации. Чаще всего злоумышленники стали использовать схемы, связанные с индексацией пенсий и социальных выплат — их доля достигла 38% (год назад — не более 24%). Изменилась и механика атак — если раньше преступники пытались сразу вывести деньги, то теперь в 62% случаев первый контакт нужен для сбора данных, захвата учетной записи на госпорталах или установки вредоносного ПО. Лишь затем следуют попытки оформить заем, сменить реквизиты или выманить перевод.



Мошенники научились точно подстраиваться под календарь выплат и новостную повестку. После январской и февральской индексации они массово предлагают «проверить правильность начисления» через бот или приложение, которое на деле крадет данные или получает удаленный доступ к устройству. Сохраняются и классические версии — угрозы приостановить выплаты, предложения записаться в МФЦ и просьбы назвать код из СМС.



Отдельная ветка схем в 2026 году связана с цифровым рублем. Региональные подразделения СФР уже опровергали фейковые рассылки об обязательном переводе пенсий в новый формат и необходимости писать отказные заявления. По мнению экспертов, преступникам стало проще собирать предварительный профиль жертвы из утечек, маркетинговых баз и открытых цифровых следов. Звонок выглядит не как слепая атака, а как разговор с человеком, который в курсе возраста, региона, статуса получателя выплат и даже адреса ближайшего МФЦ.



При этом злоумышленники успешно используют обе аббревиатуры — ПФР и СФР. Для старшей аудитории привычнее «ПФР», для тех, кто активно пользуется госсервисами, — «СФР». В ход идут и гибридные схемы с упоминанием МФЦ, «Госуслуг» и банка, что усиливает доверие жертвы.



