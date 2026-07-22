Мошенники стали чаще обманывать детей во время летних каникул

22 июля 2026, 09:55

Softline: в период летних каникул участились случаи кибератак на детей

Фото: iStock/Михаил Руденко

В период летних каникул в России выросло число кибератак на несовершеннолетних. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на группу компаний Softline.