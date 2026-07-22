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Мошенники стали чаще обманывать детей во время летних каникул

Softline: в период летних каникул участились случаи кибератак на детей
Фото: iStock/Михаил Руденко

В период летних каникул в России выросло число кибератак на несовершеннолетних. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на группу компаний Softline.



Мошенники начали активнее использовать игровые платформы, социальные сети и мессенджеры для обмана детей. Руководитель департамента специальных сервисов ГК Softline Константин Мельников рассказал, что такая схема строится на обещании подарка или игровой валюты.

Когда ребенок проявляет интерес, диалог переводят в мессенджер, где применяют методы, адаптированные под детскую психологию. Злоумышленники создают ложное ощущение срочности, требуют коды подтверждения или доступ к устройству, а при отказе переходят к запугиванию.

Особую опасность представляют случаи, когда дети играют с родительских телефонов или планшетов. На таких устройствах часто установлены рабочая почта, корпоративные мессенджеры и приложения с доступом к служебным аккаунтам.

Переход по фишинговой ссылке или установка вредоносного файла из игрового чата могут привести к личным потерям, заражению устройства и утечке корпоративных данных.

Лидия Пономарева

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