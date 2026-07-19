Мошенники заставили 12-летнего мальчика напасть с ножом на полицейского
В Ленинградской области 12-летний школьник напал с ножом на полицейского. Об этом сообщает портал 47news.
Инцидент произошел днем 15 июля в городе Никольское Тосненского района. Шестиклассник ударил участкового ножом в шею. Из-за низкого роста и недостаточной ловкости нападавшего полицейский почти не пострадал и смог его быстро обезвредить. Несовершеннолетний, как пишет издание, находился в неадекватном состоянии.
Мальчик стал жертвой мошенников. Он познакомился со сверстницей в соцсетях и отправил ей свою геолокацию. Позже с ребенком связался мужчина с флагом Украины на фоне и заявил, что его родителей посадят за госизмену. Затем неизвестные, представившись сотрудниками ФСБ, убедили школьника напасть на полицейского, которого якобы считали диверсантом.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ответственность по этой статье наступает с 16 лет, поэтому в случае обвинительного приговора школьника поставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.
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