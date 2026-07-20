Мошенники заставили студентку из Павловского Посада отдать сбережения родителей

20 июля 2026, 16:55

оригинал Фото: istockphoto.com/NanoStockk

17-летняя студентка из Павловского Посада отдала телефонным мошенникам 235 тысяч рублей из родительского сейфа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала девушке позвонили якобы из поликлиники и попросили продиктовать личные данные для записи на диспансеризацию. А после этого начались звонки от лжесотрудников Росфинмониторнига, Минцифры и ФСБ.





«Злоумышленники убедили студентку, что её личными данным завладели мошенники и экстремисты, и теперь необходимо передать все хранящиеся в доме средства для декларирования», — говорится в сообщении.