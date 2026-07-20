Мошенники заставили студентку из Павловского Посада отдать сбережения родителей
17-летняя студентка из Павловского Посада отдала телефонным мошенникам 235 тысяч рублей из родительского сейфа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала девушке позвонили якобы из поликлиники и попросили продиктовать личные данные для записи на диспансеризацию. А после этого начались звонки от лжесотрудников Росфинмониторнига, Минцифры и ФСБ.
«Злоумышленники убедили студентку, что её личными данным завладели мошенники и экстремисты, и теперь необходимо передать все хранящиеся в доме средства для декларирования», — говорится в сообщении.Выполнив всё, что ей сказали, девушка поняла, что стала жертвой обмана, и рассказала обо всём своей матери, которая обратилась в полицию.
Оперативникам удалось задержать посыльную мошенников. Она оказалась 18-летней жительницей Москвы. До суда её отпустили под подписку о невыезде.