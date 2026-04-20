В МВД рассказали, как мошенники узнают баланс карты перед кражей денег
Мошенники с помощью фишинговой формы «аккуратно» интересуются остатком средств на карте пользователя перед тем, как украсть деньги. Об этом проинформировали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В фишинговых схемах мошенники просят предоставить актуальные данные о балансе банковской карты, утверждая, что это необходимо «перед началом сделки». При этом они предупреждают, что предоставление ложной информации приведёт к блокировке карты.
В управлении подчеркнули, что ни в одной законной процедуре такой метод проверки не используется.
Ранее сообщалось, что злоумышленники звонят от имени туроператоров и предлагают россиянам «горящие» туры по выгодной цене на майские праздники, а в итоге забирают предоплату за несуществующее путешествие и пропадают. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
