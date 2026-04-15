Стало известно, какие схемы мошенники готовят ко Дню Победы

15 апреля 2026, 17:20

Главный редактор ИТ-издания Runet Владимир Зыков перечислил схемы мошенников ко Дню Победы.





В беседе с RT эксперт отметил, что накануне и в праздник злоумышленники звонят якобы от соцзащиты, Минтруда или «Госуслуг» и обещают ветеранам и их родственникам «праздничные» выплаты от 50 до 300 тысяч рублей.



Затем аферисты просят людей назвать код из СМС, данные карты или паспорта — так они крадут деньги или доступ к счетам. Помимо этого 9 мая мошенники рассылают сообщения с приглашением на парад Победы и предлагают забронировать место по ссылке.

«Переход приводит к фишинговой форме для ввода СНИЛС, карты или логина «Госуслуг». Ссылки маскируют под официальные события в вашем городе», — подчеркнул Зыков.