Мошенники выманили у пенсионерки из Сергиева Посада 1,5 млн рублей
Полтора миллиона рублей отдала телефонным мошенникам 61-летняя жительница Сергиева Посада. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Женщине пришло в мессенджер сообщение о плановой проверке ЖКХ. Она выполнила написанные там инструкции: перешла по ссылке и отправила код из СМС. А после этого получила сообщение, что её аккаунт на «Госуслугах» взломали и на неё оформили микрозаем.
«После этого с пенсионеркой связался неизвестный, который убедил её снять со счёта все сбережения и передать их посыльному «для декларирования». Женщина так и сделала, а потом поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.Полицейские сумели вычислить и задержать курьера мошенников. Оказалось, что это 20-летний приезжий из Краснодарского края. Сейчас ведётся розыск остальных участников преступной схемы.