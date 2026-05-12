Мошенники стали использовать в своих легендах одну государственную службу

МВД: мошенники представляются Государственной фельдъегерской службой
Злоумышленники всё чаще включают в свои легенды Государственную фельдъегерскую службу (ГФС). Об этом сообщили в МВД России.



В ведомстве подчеркивают, что большинство граждан никогда не взаимодействовали с этой структурой. Ее задача — специальная связь и доставка корреспонденции между госорганами, а не работа с физическими лицами.

Аферисты вводят жертв в заблуждение, рассказывая о вымышленных «спецкурьерах», «декларации наличных» и «проверке средств». Кроме того, граждан пытаются привлечь к несуществующей «стажировке» или «внештатной работе» в таких подразделениях. В своих историях преступники часто упоминают людей «в гражданском» — без формы.

Однако в МВД напоминают, что ГФС — это военизированная структура со строгим регламентом и форменным обмундированием. Ее сотрудники не приезжают к гражданам домой за деньгами, картами, ценностями или документами «для проверки». Любые подобные требования — однозначный признак мошенничества.


