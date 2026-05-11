Мошенники выманили у пенсионерок из Тулы и Москвы 33 золотые монеты и 11 млн
В Москве перед судом предстанет 27-летняя девушка, которая работала курьером у мошенников и помогала выманивать у пенсионерок деньги и драгоценности. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем канале в мессенджере Max.
По данным ведомства, первой жертвой стала 66-летняя жительница Тулы. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и убедил пенсионерку передать для «декларирования» 33 золотые монеты стоимостью свыше 3,8 миллиона рублей. Позже у той же женщины похитили еще пять миллионов наличными — их также забрал курьер.
Затем злоумышленники обманули 82-летнюю москвичку из Басманного района. Пенсионерка думала, что общается с сотрудниками Роскомнадзора, и отдала аферистам 2,7 миллиона рублей.
Во всех случаях имущество забирала 27-летняя фигурантка. Ее сообщников пока не установили, уголовное дело в отношении них выделили в отдельное производство.
