Мошенники стали обманывать ветеранов по схеме «особых выплат» в преддверии 9 мая

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Мошенники активизировались перед Днем Победы, представляясь сотрудниками соцзащиты, муниципалитетов или портала «Госуслуги» и обещая пенсионерам и ветеранам «особые выплаты» и «подарки» к 80-летию Победы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Angara Security.
Аферисты выманивают данные банковских карт, паспортные сведения и коды из СМС, используя фишинговые сайты и дипфейки. Жертвы часто узнают об обмане, когда уже потеряли деньги.
По словам эксперта Angara Security Якова Филевского, аферисты эксплуатируют доверие пожилых людей к госорганам, обещая крупные выплаты или подарки, требуя «комиссии» или данные для «оформления». Они создают фальшивые сайты, где просят оплатить небольшие суммы, после чего получают доступ к счетам.
Мошенники также используют срочность («сегодня последний день»), чтобы жертвы не успели посоветоваться с родственниками. Такие схемы повторяются ежегодно, но обновляются с учетом технологий, включая программы для клонирования голоса и дипфейки с «обращениями» чиновников.
Пожилые люди особенно уязвимы из-за сложностей с цифровыми технологиями и эмоционального давления, связанного с праздником.
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По словам эксперта Angara Security Якова Филевского, аферисты эксплуатируют доверие пожилых людей к госорганам, обещая крупные выплаты или подарки, требуя «комиссии» или данные для «оформления». Они создают фальшивые сайты, где просят оплатить небольшие суммы, после чего получают доступ к счетам.
Мошенники также используют срочность («сегодня последний день»), чтобы жертвы не успели посоветоваться с родственниками. Такие схемы повторяются ежегодно, но обновляются с учетом технологий, включая программы для клонирования голоса и дипфейки с «обращениями» чиновников.
Пожилые люди особенно уязвимы из-за сложностей с цифровыми технологиями и эмоционального давления, связанного с праздником.
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«ЗвОнит» вместо «звонИт»: Филологи предсказали неизбежную смену нормы ударения в слове
Мария Моисеева