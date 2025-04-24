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Мошенники стали обманывать ветеранов по схеме «особых выплат» в преддверии 9 мая

Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Мошенники активизировались перед Днем Победы, представляясь сотрудниками соцзащиты, муниципалитетов или портала «Госуслуги» и обещая пенсионерам и ветеранам «особые выплаты» и «подарки» к 80-летию Победы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Angara Security.
Аферисты выманивают данные банковских карт, паспортные сведения и коды из СМС, используя фишинговые сайты и дипфейки. Жертвы часто узнают об обмане, когда уже потеряли деньги.

По словам эксперта Angara Security Якова Филевского, аферисты эксплуатируют доверие пожилых людей к госорганам, обещая крупные выплаты или подарки, требуя «комиссии» или данные для «оформления». Они создают фальшивые сайты, где просят оплатить небольшие суммы, после чего получают доступ к счетам.

Мошенники также используют срочность («сегодня последний день»), чтобы жертвы не успели посоветоваться с родственниками. Такие схемы повторяются ежегодно, но обновляются с учетом технологий, включая программы для клонирования голоса и дипфейки с «обращениями» чиновников.

Пожилые люди особенно уязвимы из-за сложностей с цифровыми технологиями и эмоционального давления, связанного с праздником.

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#пожилые люди
#жертвы
В России захотели ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора
Депутаты Госдумы хотят ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора
24 апреля 2025, 06:56

Фото: iStock/LENblR

Депутаты Госдумы разработали законопроект, вводящий штрафы за сдачу жилья в аренду без официального договора найма, аренды или безвозмездного пользования, сообщает РИА Новости.
Наказание для физлиц составит от 5 до 10 тысяч рублей. Должностные лица заплатят до 20 тысяч, а юридические — до 50 тысяч рублей.

«Главная суть изменений — не заставить собственников квартир, которые они хотят сдать в аренду, бегать по соседям и собирать подписи, а подтолкнуть их заключать договоры аренды в установленном законом порядке. Особенно это касается сдачи жилья в аренду на короткий срок», — передает РИА Новости.
По словам первого зампреда комитета по ЖКХ Владимира Кошелева, цель инициативы — обеспечить контроль за тем, кто именно проживает в квартирах без регистрации или прописки. Законопроект поможет властям отслеживать такие случаи и повысить прозрачность рынка аренды жилья.

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#наказание
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#штрафы
#новости
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На лице умершего папы римского Франциска обнаружили жуткий синяк
IFQ: на лице папы римского Франциска заметили синяк, который вызвал много вопросов
24 апреля 2025, 06:46

Папа Римский Франциск (Фото: iStock/DorSteffen)

На лице умершего папы римского Франциска заметили крупный синяк, вызвавший множество вопросов и теорий, сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
Папа римский скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Причиной смерти Франциска назвали инсульт, осложненный хроническими заболеваниями. В феврале у него диагностировали двустороннюю пневмонию, а во время лечения он пережил четыре дыхательных криза, дважды оказавшись на грани.

Обнаруженное под подбородком и на левой щеке темное пятно породило гипотезы о возможной травме или кровоизлиянии. Врач Сабрина Антиколи поддержала мнение, что синяк мог появиться из-за падения, вызванного гемиплегией.

Согласно завещанию, он будет похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, а не в Ватикане. Папа просил сделать его гробницу простой, без украшений. Похороны Папы римского Франциска состоятся 26 апреля.

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«ЗвОнит» вместо «звонИт»: Филологи предсказали неизбежную смену нормы ударения в слове
Филолог Каленчук: в будущем ударение в слове «звонит» переместится на первый слог
24 апреля 2025, 05:23

Фото: iStock/Aghavni Shahinyan

Ударение в слове «звонит» постепенно смещается на первый слог, и этот процесс, вероятно, необратим. В будущем такое произношение станет нормой, рассказала РИА Новости доктор филологических наук Мария Каленчук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН.
«Сюжет с ударением на слово «звонит». Почему сейчас налево и направо говорят «звОнит», а не «звонИт»? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом («звОнит») будущее», — поделилась она.
По её словам, изменение ударения в глаголах на «-ить» — часть общей тенденции, наблюдаемой последние 100 лет. Если раньше ударение падало на окончание, сейчас оно всё чаще смещается на основу слова. Аналогичные изменения произошли с глаголами «варит», «солит» и «дружит». В случае со словом «звонит» процесс начался позже, но уже набирает силу, хоть и медленно.

Каленчук подчеркнула, что такие перемены следуют определённой языковой модели. По её прогнозам, ударение на первый слог в слове «звОнит» со временем станет нормой, как это уже случилось с другими глаголами.

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«Будет огромное преимущество»: Путин призвал активнее применять ИИ на поле боя
Путин указал на необходимость активнее использовать преимущества ИИ в военном деле
24 апреля 2025, 05:22

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин заявил о критической важности внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в военной сфере для обеспечения превосходства на поле боя. Об этом президент России сообщил во время заседания Военно-промышленной комиссии, передаёт ТАСС.
Глава государства подчеркнул необходимость ускорения разработки и внедрения отечественных защищённых программных решений на базе ИИ, особенно в системах управления войсками. По его словам, потенциал таких технологий способен кардинально изменить баланс сил в современных конфликтах.

«И кто быстрее начнет осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того будут огромные преимущества на поле боя. Никогда не нужно об этом забывать», — указал президент РФ.
Путин акцентировал, что преимущество получит та страна, которая первой интегрирует передовые алгоритмы в оборонные стратегии.

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#технологии
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В аэропортах Москвы и Калуги введены временные ограничения на полеты
Росавиация: Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Жуковский и Калуга
24 апреля 2025, 01:40

Фото: iStock/Sitikka

В аэропортах Жуковский (в Московской области) и Грабцево (Калуга) введены временные ограничения на работу по приему и отправке воздушных судов для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своём Telegram-канале.
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — указали в Росавиации.
Воздушные гавани перестали принимать и отправлять рейсы с 00:45 (Калуга) и 01:00 (Жуковский) по московскому времени. По данным ведомства, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов предпринимают все меры для минимизации рисков.

Ограничения носят превентивный характер, но точные сроки их действия пока не уточняются.

Также «Радио 1» передавало, что на всей территории Липецкой области вечером 23 апреля в 23:00 был введен режим воздушной опасности.

В ночь с 23 на 24 апреля сообщалось, что президент США Дональд Трамп высказался о малой вероятности встречи с Путиным в Саудовской Аравии. Визит Трамп в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар пройдет с 13 по 16 мая.

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