«Мисс Удача»: Виктория Дайнеко получила сильнейший ожог в своей жизни накануне свадьбы

Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)
Виктория Дайнеко рассказала в блоге о сильном ожоге, полученном перед свадьбой. Неудача случилась во время укладки волос, и звезда с иронией назвала себя «мисс Удачей».
Накануне свадьбы с бизнесменом Беркели Овезовым Виктория активно готовится к церемонии. Бизнесмен сделал Дайнеко предложение руки и сердца в марте: девушка стала невестой на футбольном матче, когда ее избранник неожиданно сделал предложение. Певица совсем не ждала, что игра «Локомотив — Динамо» подарит ей кольцо и статус будущей жены, и даже расплакалась от радости.
23 апреля Дайнеко поделилась с подписчиками, что была на финальной примерке свадебного платья и решила сама сделать укладку. Хотела взглянуть на полноценный образ для церемонии. Однако привычная плойка, которой певица пользовалась более 10 лет, подвела.
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23 апреля Дайнеко поделилась с подписчиками, что была на финальной примерке свадебного платья и решила сама сделать укладку. Хотела взглянуть на полноценный образ для церемонии. Однако привычная плойка, которой певица пользовалась более 10 лет, подвела.
Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)
«Больше 10 лет укладок на одну и ту же плойку, и я получила самый сильный ожог в своей жизни. Здравствуйте, волдырь! Фраза «до свадьбы заживет» не сработает. Ужас!», — огорчилась Виктория, показывая ожог в клипе на своей странице.Несмотря на неудачу, звезда сохраняет оптимизм, продолжая подготовку к свадьбе. В то же время об Овезове ходят разные слухи: согласно сообщениям, Овезов судится с бывшей женой из-за алиментов на детей и имеет долговые обязательства перед бывшей тещей. Кроме того, упоминается о задолженности по налогам и кредитам. Однако Дайнеко уверяет, что не обращает внимания на эти сплетни.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева