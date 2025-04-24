Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Мисс Удача»: Виктория Дайнеко получила сильнейший ожог в своей жизни накануне свадьбы

«Мисс Удача»: Виктория Дайнеко получила сильнейший ожог в своей жизни накануне свадьбы

Дайнеко рассказала в блоге о сильном ожоге, который она получила перед свадьбой
​Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)

​Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)

Виктория Дайнеко рассказала в блоге о сильном ожоге, полученном перед свадьбой. Неудача случилась во время укладки волос, и звезда с иронией назвала себя «мисс Удачей».
Накануне свадьбы с бизнесменом Беркели Овезовым Виктория активно готовится к церемонии. Бизнесмен сделал Дайнеко предложение руки и сердца в марте: девушка стала невестой на футбольном матче, когда ее избранник неожиданно сделал предложение. Певица совсем не ждала, что игра «Локомотив — Динамо» подарит ей кольцо и статус будущей жены, и даже расплакалась от радости.

23 апреля Дайнеко поделилась с подписчиками, что была на финальной примерке свадебного платья и решила сама сделать укладку. Хотела взглянуть на полноценный образ для церемонии. Однако привычная плойка, которой певица пользовалась более 10 лет, подвела.

Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)

«Больше 10 лет укладок на одну и ту же плойку, и я получила самый сильный ожог в своей жизни. Здравствуйте, волдырь! Фраза «до свадьбы заживет» не сработает. Ужас!», — огорчилась Виктория, показывая ожог в клипе на своей странице.
Несмотря на неудачу, звезда сохраняет оптимизм, продолжая подготовку к свадьбе. В то же время об Овезове ходят разные слухи: согласно сообщениям, Овезов судится с бывшей женой из-за алиментов на детей и имеет долговые обязательства перед бывшей тещей. Кроме того, упоминается о задолженности по налогам и кредитам. Однако Дайнеко уверяет, что не обращает внимания на эти сплетни.

Читайте также:

«Вообще не хотела»: Виктория Дайнеко впервые показала дочь, которую долгие годы скрывала от публики – фото

«ЗвОнит» вместо «звонИт»: Филологи предсказали неизбежную смену нормы ударения в слове

«Мальчик родился»: Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина стала мамой во второй раз

*Запрещенная в России экстремистская организация
#травма
#певица
#бизнесмен
#игра
#instagram
#девушка
«Мальчик родился»: Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина стала мамой во второй раз
Невестка Валерии Лиана Шульгина ​сообщила о рождении второго ребенка
24 апреля 2025, 02:43

Певица Валерия и Лиана Шульгина (Фото: Instagram* @lianashulginaa)

Певица Валерия во второй раз стала бабушкой — её сын Арсений Шульгин и его супруга Лиана стали родителями мальчика по имени Мирон. Информацию о рождении ребёнка Лиана подтвердила в своём личном блоге.
Как позже признавалась молодая мама, роды оказались сложными: болезненные схватки усиливали эмоциональное напряжение. Однако поддержка мужа, который не отходил от неё ни на минуту, помогла справиться с трудностями.

«Вы воспитали прекрасного сына, которого я очень люблю. Для меня огромная радость и честь называть Вас своей свекровью. Вы стали для меня не просто родственницей, но настоящим примером женственности, терпения и душевной щедрости», — обращалась с благодарностью к звездной певице Лиана.
«Ангельская красота»: новые кадры беременной невестки растрогали певицу Валерию
«Ангельская красота»: новые кадры беременной невестки растрогали певицу Валерию
Для Арсения и Лианы это уже второй ребёнок: в 2021 году у них родилась дочь Селин, чьё появление на свет в новогоднюю ночь помешало семье полноценно отпраздновать праздник. О второй беременности пара объявила ещё в ноябре, разместив трогательные кадры с морского побережья, где округлившийся живот Лианы был заметен в обтягивающем платье.

Арсений и Лиана Шульгины (Фото: Instagram* @lianashulginaa)

«Материнство само по себе — путь со множеством испытаний, где каждой женщине нужна забота», — признавалась Шульгина.
Чтобы узнать пол малыша, супруги организовали яркую гендер-пати с участием звёздных гостей. На мероприятии присутствовали сама Валерия, продюсер Иосиф Пригожин, а ведущим стал рэпер Баста. Тогда же стало известно, что в семье ожидается мальчик.

Лиана ранее отмечала, что сравнивать первую беременность со второй ей сложно.

«Она вообще другая, первую и вторую беременность даже не сравнить. Первая беременность была нелегкая, я очень долго не могла настроиться из-за этого на вторую беременность. Не на второго ребенка, не на роды, а именно на беременность. Но сейчас у меня половина срока, и чувствую себя прекрасно», — говорила молодая мама.
Читайте также:

100 тысяч за идею: Иосиф Пригожин объявил конкурс на концепцию нового альбома Валерии

«Гладил меня»: Беременная невестка Валерии рассказала о поведении мужа

«Я буду проклинать»: Волочкова угрожает СМИ, распространяющим слухи об отмене свадьбы дочери

*Запрещенная в России экстремистская организация
#ребёнок
#праздник
#ночь
#певица
#супруги
#роды
#кадры
#поддержка
#свет
#мальчик
#мама
#продюсер
#пригожин
#беременность
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я буду проклинать»: Волочкова угрожает СМИ, распространяющим слухи об отмене свадьбы дочери
Волочкова пригрозила судами СМИ, которые распространяют слухи о свадьбе дочери
24 апреля 2025, 00:20

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости: Григорий Сысоев)

Анастасия Волочкова злится из-за того, что различные СМИ распространяют информацию об отмене свадьбы её дочери Ариадны, и угрожает им проклятьями и судом.
По словам балерины, СМИ ввели людей в заблуждение и навели настоящую панику, информацией об отмене свадьбы Ариадны.

«Что за бред пишут эти журналисты, простите? Какого черта они решают, быть свадьбе или нет? Я уже устала оправдываться перед всеми гостями, которых мы пригласили на праздник. Хочу заявить во всеуслышание: назло всем недоброжелателям праздник состоится», — рассказала Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Однако прима уточнила, что свадьба будет не такой масштабной, как планировалось изначально.

Балерина также призналась, что злится, когда СМИ вводят всех в заблуждение.

«Я начну проклинать и судиться с теми журналистами, которые будут распространять ложную информацию о свадьбе Ариши», — заявила Волочкова.

Ранее она раскритиковала телеведущую Елену Николаеву из-за слухов, распространяемых в Сети о свадьбе её дочери Ариадны. Балерина считает, что жена её бывшего супруга Игоря Вдовина таким образом намерена заполучить пиар.

Читайте также:

«Всё готово, и моё платье в том числе»: Волочкова прокомментировала слухи об отмене свадьбы дочери

«Меня огорошили!»: мачеха дочери Волочковой высказалась об отмене пышной свадьбы

«Я буду королевой, а Ариша — принцессой»: Анастасия Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе дочери
#праздник
#журналисты
#свадьба
#сми
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Действительно приглашают»: Катя Лель рассказала о свиданиях с влиятельными мужчинами
Катя Лель рассказала, что ходит на свидания с влиятельными мужчинами
23 апреля 2025, 21:40

Катя Лель (фото: Instagram* @katyalelofficial)

Катя Лель рассказала, ходит ли она на свидания. Певица посетила церемонию вручения премии FASHION PEOPLE AWARDS 2025, где пообщалась с корреспондентом портала «Страсти».
Напомним, что Лель в 2023 году развелась с мужем после 15 лет брака. Исполнительница поделилась, что иногда ходит на свидания, если есть время и подходящее настроение. На романтические встречи Катю приглашают как влиятельные мужчины, так и попроще.

«Действительно приглашают. Редко хожу, потому что для этого нужны время и желание. Приглашают разные мужчины, в том числе влиятельные», – подчеркнула Лель.
Также артистка отметила, что предпочитает сразу же уходить со сведения, если ей что-то не нравится. Так мужчины сразу понимают, что что-то пошло не так и, вероятно, по их вине.

Читайте также:

«Я понимаю, что испытала Катя Лель»: Прохор Шаляпин рассказал о встрече с инопланетянами

«Ты жирная!»: Катя Лель вспомнила слова Максима Фадеева о ее фигуре и поделилась сложностями сохранения хороших форм

«Они перепутали бирку»: Катя Лель рассказала, как её подменили в роддоме

*запрещён в РФ
#певица
#отношения
#любовь
#мужчины
#развод
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Паш, возьми хотя бы 200. Другие просят пол миллиона»: Лука Затравкин признался, что Техник не знал, сколько у него стоит реклама
Лука Затравкин заявил, что Паша Техник не знал стоимость своей рекламы
23 апреля 2025, 21:37

Паша Техник (Фото: Телеграм @pashatechniqueoriginaI)

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин хорошо знал покойного Павла Ивлева. В документальном фильме «Паша Техник» от проекта «Выжившие» сын художника заявил, что рэпер даже не знал, сколько у него стоит реклама.
Сын художника обратил внимание, что на Паше Технике «делали деньги», а сам артист был бескорыстным.

Лука Затравкин признался, что однажды попросил покойного рэпера сделать ему рекламу.

«Сколько денег?», — спросил сын Никаса Сафронова.

«Ну тысяч 50», — ответил ему Техник.

«Паш, возьми хотя бы 200. Другие просят пол миллиона», — удивился Затравкин.

Лука объяснил, что Паша был готов сделать рекламу бесплатно. Со слов Затравкина, он испытывал стыд от того, что рэпер «брал меньше всех» за свои услуги.

«Я всегда давал деньги Карине (бывшей жене Паши Техника — прим. ред.) и он радовался. Он хотел, чтобы Карина получила [средства], потому что знал, что пойдет Ванечке и на погашение ипотеки. Он знал, что это пойдет в семью», — откровенничал Затравкин.

Мама рэпера рассказывала, что Техник приходил ночью, тихо клал деньги на тумбочку и ложился на диван, вспомнил сын Никаса Сафронова.

Читайте также:

«Мы сидим, приходят мужчины»: ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко впервые рассказала о работе в эскорте

«Шаман бы тебя никак не вылечил табачным листом и бубном»: врачи не были готовы к тяжелому состоянию Паши Техника

«Решили, что никуда не полетим»: Ксения Бородина и Николай Сердюков дважды не смогли вылететь на концерт в Корею
#смерть
#деньги
#реклама
#семьи с детьми
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мы сидим, приходят мужчины»: ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко впервые рассказала о работе в эскорте
Олеся Иванченко рассказала, что однажды чуть не попала в эскорт
23 апреля 2025, 21:20

Олеся Иванченко (фото: ВКонтакте @losenok95_mood)

Олеся Иванченко сделала неожиданное признание о работе в эскорте. Ведущая «Натальной карты» рассказала, как это произошло.
«Я работала час в эскорте, не зная, что я в эскорте. Я работала хостес у своего друга, он поехал в другой город в командировку, был другой его друг. Он говорит: „Хотите не 10 тысяч, а 20?“ Я говорю, хочу, конечно. Мне говорят, вот, будет мероприятие вечером, придут другие девушки, надо создавать атмосферу. Думаю, что-что, а создавать атмосферу я умею», – поделилась Олеся в шоу «Быстрые свидания» в VK Видео.
Иванченко рассказала, что серьёзно отнеслась к этому предложению. Она тщательно готовилась, придумывая конкурсы и иные активности, которые может развлечь гостей. Телезвезда пришла на мероприятие в хорошем расположении духа и с флешкой с конкурсами. Однако к ней подошёл парень, пригласивший выступить, и заявил, что это немного не тот формат. Олеся, ничего не понимая, предложила сыграть в викторину «Угадай советский фильм».

В итоге Иванченко попросили удалиться с мероприятия.

«Один из мужчин, которому нужно было эскорт-сопровождение, понял, что я немного не втыкаю, сказал, что мне уже лучше уехать. Я уехала», – закончила историю Олеся.
Читайте также:

В Москве эскортницы обокрали уснувшего бизнесмена

Приняли за эскортницу: кто «заказал» Наталью Рудову и как Андрей Малахов причастен к секс-скандалу с ее участием

72-летняя бабушка из Великобритании оставила церковь ради карьеры эскортницы
#мероприятия
#шоу
#проституция
#звёзды
#актриса
#услуги
#конкурс
Следите за нашими новостями
в удобном формате