Мошенники разыскивают жертв в туристических пабликах и обещают им «выгодные путевки»
Преступники активно используют туристические сообщества и группы в социальных сетях для поиска потенциальных жертв. Аферисты предлагают им купить несуществующие путёвки по заниженным ценам, передает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД РФ.
Отмечается, что мошенники внимательно отслеживают активность пользователей, интересующихся путешествиями. Затем преступники выходят на связь под видом представителей туристических компаний.
Чтобы вызвать доверие, они начинают разговор с обсуждения планируемой поездки и лишь затем делают «выгодное» предложение о покупке билетов или тура.
В МВД рекомендуют гражданам проявлять бдительность: бронировать туры только на проверенных платформах и оплачивать услуги непосредственно в офисе туроператора.
Также всегда следует тщательно изучать отзывы о компании перед совершением платежа.
