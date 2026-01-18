Олимпийская чемпионка Вера Бирюкова вышла замуж за солиста GAYAZOV BROTHERS в Таиланде — фото

18 января 2026, 05:21

Олимпийская чемпионка Вера Бирюкова выложила фото со свадьбы с певцом Тимуром Гаязовым

Вера Бирюкова и Тимур Гаязов (Фото: Instagram* @real_timurgayazov)

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова вышла замуж за солиста группы GAYAZOV BROTHERS Тимура Гаязова. Кадры с мероприятия уже появились в соцсетях возлюбленных.





Торжественная церемония прошла в Таиланде. Радостная спортсменка сообщила об этом подписчикам в своём личном блоге, опубликовав яркие видео и подписав их коротким: «16.01.2026. Я счастлива!».



В роликах можно увидеть несколько сцен с мероприятия, включая подготовку к нему, а также объятия и поцелуй жениха с невестой.



Вера Бирюкова и Тимур Гаязов (Фото: кадр видео Telegram @verynbi) Бирюкова объяснила, что более «профессиональные» фото и видео со свадьбы появятся позже, когда нанятые специалисты закончат работу над ними.



История пары развивалась стремительно: весной прошлого года Тимур представил Веру фанатам как свою возлюбленную, а осенью 2025 года молодожёны обручились во время романтического путешествия на Мальдивы. Этот день стал для них незабываемым.





«Ну всё! Теперь буду варить борщи и печь эчпочмаки», — шутливо заявила Бирюкова.