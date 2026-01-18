Олимпийская чемпионка Вера Бирюкова вышла замуж за солиста GAYAZOV BROTHERS в Таиланде — фото
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова вышла замуж за солиста группы GAYAZOV BROTHERS Тимура Гаязова. Кадры с мероприятия уже появились в соцсетях возлюбленных.
Торжественная церемония прошла в Таиланде. Радостная спортсменка сообщила об этом подписчикам в своём личном блоге, опубликовав яркие видео и подписав их коротким: «16.01.2026. Я счастлива!».
В роликах можно увидеть несколько сцен с мероприятия, включая подготовку к нему, а также объятия и поцелуй жениха с невестой.
Бирюкова объяснила, что более «профессиональные» фото и видео со свадьбы появятся позже, когда нанятые специалисты закончат работу над ними.
История пары развивалась стремительно: весной прошлого года Тимур представил Веру фанатам как свою возлюбленную, а осенью 2025 года молодожёны обручились во время романтического путешествия на Мальдивы. Этот день стал для них незабываемым.
«Ну всё! Теперь буду варить борщи и печь эчпочмаки», — шутливо заявила Бирюкова.Гаязов признался, что всегда был влюбчивым, но настоящей любви до Веры не испытывал. К своим 27 годам он понял, что хочет быть лишь с ней. Певец попросил фанатов не «душнить» — если они не могут за него порадоваться, то пускай лучше ничего не говорят. Своего мнения он менять не собирается.
Однако опасения оказались напрасными. Поклонники восторженно отреагировали на новость об отношениях, а затем и о свадьбе, желая паре вечной любви и называя их историю сказочной.
Напомним, что после завершения спортивной карьеры в 2019 году заслуженный мастер спорта России Вера Бирюкова посвятила себя преподаванию, организации турниров и проведению мастер-классов для детей.