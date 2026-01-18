Эксперт раскрыла, сколько выходных и рабочий дней ждет россиян в 2026 году
Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская раскрыла в беседе с РИА Новости, сколько выходных дней ждет россиян в 2026 году.
Согласно производственному календарю, в РФ предусмотрено 118 выходных и праздничных дней. Количество рабочих дней в будущем году составит 247.
Эксперт также напомнила, что эти цифры не включают период ежегодного оплачиваемого отпуска, который увеличит общее время отдыха как минимум на 28 дополнительных дней для каждого работающего гражданина.
Таким образом, соотношение между временем труда и отдыха будет примерно один к двум.
Ранее сообщалось, что большинство жителей России стремится улучшить свое финансовое положение. Согласно исследованию, 57% опрошенных намерены увеличить свои доходы в 2026 году.
