Эксперт раскрыла, сколько выходных и рабочий дней ждет россиян в 2026 году

18 января 2026, 02:33

Эксперт Подольская: Россияне в 2026 году будут отдыхать 118 дней и работать 247 дней

Фото: iStock/Pla2na

Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская раскрыла в беседе с РИА Новости, сколько выходных дней ждет россиян в 2026 году.