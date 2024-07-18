Продают квартиру через «Госуслуги»: Стал известен новый способ мошенничества

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Аферисты могут провести сделку по продаже квартиры через «Госуслуги». Об этом пишет «Газете.Ru» со ссылкой на юриста в сфере недвижимости Ирину Нигматуллину.
По ее словам, с 2022 года любые сделки с недвижимостью в РФ можно осуществлять в личном кабинете «Госуслуг». Проводить их можно с помощью электронной цифровой подписи. Посещать нотариуса не нужно.
Нигматуллина рассказала, что мало иметь только доступ к цифровой подписи. Еще нужно получить доступ к документам настоящего владельца — ИНН, СНИЛС, паспорту. Она рассказала, что сканы этих документов можно достать из баз данных, которые продаются в интернете.
Юрист посоветовала написать заявление в Росреестр о запрете на действия с их недвижимостью без личного присутствия собственника, а также не сообщать личные данные, пароли, коды из SMS незнакомым людям.
Ранее сообщалось, что мошенники звонят россиянам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний. Злоумышленники представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта». Они предлагают проверку электросчетчиков или скидку на ЖКУ. После этого они выманивают код из SMS для доступа к «Госуслугам». Получив доступ в личный кабинет, мошенники берут кредит и выводят деньги.
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«Мошенники уже научились обманывать владельцев недвижимости. Как правило, цифровой подписью удается завладеть при помощи методов социальной инженерии, когда владелец недвижимости сам открывает доступ к данным кому-то или оставляет их где-то», — добавила юрист.
Нигматуллина рассказала, что мало иметь только доступ к цифровой подписи. Еще нужно получить доступ к документам настоящего владельца — ИНН, СНИЛС, паспорту. Она рассказала, что сканы этих документов можно достать из баз данных, которые продаются в интернете.
Юрист посоветовала написать заявление в Росреестр о запрете на действия с их недвижимостью без личного присутствия собственника, а также не сообщать личные данные, пароли, коды из SMS незнакомым людям.
Ранее сообщалось, что мошенники звонят россиянам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний. Злоумышленники представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта». Они предлагают проверку электросчетчиков или скидку на ЖКУ. После этого они выманивают код из SMS для доступа к «Госуслугам». Получив доступ в личный кабинет, мошенники берут кредит и выводят деньги.
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Дарья Осипова