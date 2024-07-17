ФТС предупредила о мошеннической схеме с «Иваном Ивановичем»

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Участились случаи мошенничества с использованием фейковых аккаунтов руководства Федеральной таможенной службы. О новой схеме обмана россиян предупредили в Телеграм-канале ведомства.
«Участились случаи мошенничества с фейковых аккаунтов от лица «руководства ФТС России», — предупреждают в ФТС в Телеграм-канале.Суть схемы заключается в том, что с аккаунта «начальника» работника таможни просят помочь сотрудникам разных ведомств и полиции. Затем с сотрудников связывается некий «Иван Иванович» и убеждает, что это содействие крайне важно. Во время беседы злоумышленник выясняет личную информацию должностного лица, или использует психологическое давление с целью завладения его финансами.
В ведомстве призвали своих сотрудников информировать о подобных случаях сотрудников Управления по противодействию коррупции ФТС.
До этого стало известно, что мошенники стали использовать игру Hamster Kombat для обмана пользователей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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