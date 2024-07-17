Мошенники стали использовать игру Hamster Kombat для обмана пользователей

Фото: istockphoto/JuYochi
Злоумышленники стали воровать аккаунты российских пользователей Telegram под видом сервиса для вывода средств из игры Hamster Kombat. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что эту схему обнаружили специалисты «Лаборатории Касперского». Мошенники рассылают ссылки на фишинговый ресурс, через который якобы можно вывести монеты и перевести их в рубли. Для этого необходимо авторизоваться в Telegram через открывшуюся страницу. После этого мошенники получают доступ к аккаунту пользователя.
Hamster Kombat — это игра в жанре кликер, в которую можно играть в мессенджере Telegram. В игре предлагается превратить хомяка в гендиректора успешной компании, кликая на монетку и покупая карточки улучшения. В криптоигру тапает более 150 млн. человек по всему миру.
Ранее сообщалось, что мошенники звонят россиянам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний, а также активно пытаются организовать схемы хищения денежных средств через общедомовые чаты. Аферисты от имени соседей могут продавать парковочные места и исчезать после получения предоплаты.
Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
С россиян начнут требовать паспорта при пополнении баланса мобильных номеров
Россиян предупредили о новой схеме обмана при поиске работы в интернете
Трагедия или выигрыш: эксперт раскрыл приемы мошенников и способы их разоблачения
Hamster Kombat — это игра в жанре кликер, в которую можно играть в мессенджере Telegram. В игре предлагается превратить хомяка в гендиректора успешной компании, кликая на монетку и покупая карточки улучшения. В криптоигру тапает более 150 млн. человек по всему миру.
Ранее сообщалось, что мошенники звонят россиянам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний, а также активно пытаются организовать схемы хищения денежных средств через общедомовые чаты. Аферисты от имени соседей могут продавать парковочные места и исчезать после получения предоплаты.
Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
С россиян начнут требовать паспорта при пополнении баланса мобильных номеров
Россиян предупредили о новой схеме обмана при поиске работы в интернете
Трагедия или выигрыш: эксперт раскрыл приемы мошенников и способы их разоблачения
Дарья Осипова