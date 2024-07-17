Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Мошенники стали использовать игру Hamster Kombat для обмана пользователей

Мошенники стали использовать игру Hamster Kombat для обмана пользователей

Мошенники стали использовать игру Hamster Kombat для кражи аккаунта в Telegram
17 июля 2024, 09:20
Фото: istockphoto/JuYochi

Фото: istockphoto/JuYochi

Злоумышленники стали воровать аккаунты российских пользователей Telegram под видом сервиса для вывода средств из игры Hamster Kombat. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что эту схему обнаружили специалисты «Лаборатории Касперского». Мошенники рассылают ссылки на фишинговый ресурс, через который якобы можно вывести монеты и перевести их в рубли. Для этого необходимо авторизоваться в Telegram через открывшуюся страницу. После этого мошенники получают доступ к аккаунту пользователя.

Hamster Kombat — это игра в жанре кликер, в которую можно играть в мессенджере Telegram. В игре предлагается превратить хомяка в гендиректора успешной компании, кликая на монетку и покупая карточки улучшения. В криптоигру тапает более 150 млн. человек по всему миру.



Ранее сообщалось, что мошенники звонят россиянам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний, а также активно пытаются организовать схемы хищения денежных средств через общедомовые чаты. Аферисты от имени соседей могут продавать парковочные места и исчезать после получения предоплаты.

Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

С россиян начнут требовать паспорта при пополнении баланса мобильных номеров

Россиян предупредили о новой схеме обмана при поиске работы в интернете

Трагедия или выигрыш: эксперт раскрыл приемы мошенников и способы их разоблачения
#мошенники
#игра
#telegram
Упавший близ Коломны SSJ-100 не прошел через требуемый по регламенту облет
17 июля 2024, 09:45

Фото: istockphoto / Diy13

Самолёт Superjet 100, который разбился в Подмосковье, не выполнял пробный полёт после ремонта, сообщили в ТАСС.
По предварительной информации, самолёт не выполнил облет, который должен проводиться после капитального ремонта на заводе.

«Особенность облёта заключается в том, что его выполняет экипаж летчиков-испытателей, а не линейный экипаж. Они обладают специальными навыками для выявления технических проблем и готовы к нештатным ситуациям. В то время как обычные лётчики могут не распознать проблему своевременно», — отметили в издании.

Согласно данным реестра воздушных судов и другим открытым источникам, последний полёт Superjet 100 состоялся 3 мая. После этого рейса самолёт был отправлен на ремонт.

Ранее стало известно, что в Подмосковье в районе деревни Большое Карасево разбился самолёт, вылетевший с аэродрома Третьяково в Луховицах во Внуково. Самолёт выполнял перегоночный рейс.

Предварительной версией крушения Superjet является неправильная установка датчиков во время технического обслуживания. Из-за этого могла произойти неверная передача данных о движении самолёта в воздухе.

Читайте также:

Мошенники стали использовать игру Hamster Kombat для обмана пользователей

Обокравшую подмосковного пенсионера женщину вычислили по окурку

Стали известны сроки экспертизы ДНК жертв авиакатастрофы в Подмосковье
#подмосковье
#внуково
#ремонт
#самолет
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Башкирии подросток на мотоцикле насмерть сбил человека
17 июля 2024, 09:25

Фото: istockphoto / Motortion

В Башкирии 16-летний подросток на мотоцикле сбил пешеходов, в результате скончалась девушка.
Также два пешехода, в том числе маленький ребенок, пострадали и находятся в больнице. Об этом сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции региона.

«Авария произошла вечером 16 июля в селе Дарьино. Юный мотоциклист наехал на трех пешеходов, которые шли по Центральной улице.17-летняя девушка погибла в медицинском учреждении, два пешехода и водитель мотоцикла доставлены в больницу, один из них – 4-х месячный ребенок», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Иркутске подросток на мопеде сбил 6-летнего ребенка на велосипеде.

Читайте также:

Обокравшую подмосковного пенсионера женщину вычислили по окурку

Украинец-трансгендер похитил младенца из перинатального центра в Кременчуге

Сотрудница американской школы занялась оральным сексом с семиклассником
#подросток
#авария
#ребёнок
#водитель
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обокравшую подмосковного пенсионера женщину вычислили по окурку
17 июля 2024, 09:17

Фото: istockphoto / Motortion

Полицейские Сергиева Посада задержали женщину, подозреваемую в краже 200 тысяч рублей у 84-летнего местного жителя, найти воровку помог анализ ДНК, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что две женщины, представившись соцработницами, проникли в квартиру пенсионера на улице Дружбы и, под предлогом замены купюр старого образца на новые, попросили пенсионера принести имеющиеся сбережения. Осмотрев принесённые из серванта 200 тысяч рублей, мошенницы сказали, что эти деньги менять не нужно. Затем одна из них увела пенсионера на кухню под предлогом заполнения бумаг, а вторая украла деньги из гостиной», — говорится в сообщении.
Полицейские просмотрели запись видеонаблюдения у подъезда и обратили внимание, что одна из мошенниц курила, прежде чем войти. Выброшенный ей окурок удалось найти. Эксперты сделали анализ ДНК оставленной на окурке слюны и по Федеральной базе геномной информации установили личность женщины. Оказалось, что это 44-летняя жительница Рязани, ранее судимая за мошенничество.

Женщину задержали на одном из столичных вокзалов. Сейчас полиция разыскивает её сообщницу.

Читайте также:

Вышедший из тюрьмы пермский людоед устроился на работу в приют для бездомных животных

«Росэнергоатом»: Отключенный энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети

Стали известны сроки экспертизы ДНК жертв авиакатастрофы в Подмосковье
#сергиев посад
#кража
#криминал
#пенсионер
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинец-трансгендер похитил младенца из перинатального центра в Кременчуге
17 июля 2024, 09:03

Фото: istockphoto/olegda88

Сменивший пол украинец выкрал новорожденного младенца из перинатального центра в городе Кременчуге. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.
На кадрах можно увидеть, как из здания выходит женщина с большим свёртком, передаёт телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на информацию Нацполиции. Однако после задержания оперативники выяснили, что похитителем был 25-летний мужчина-транссексуал.

Свой поступок он объяснил тем, что очень хотел иметь ребёнка, а родить его был не в состоянии по понятным физиологическим причинам. Тогда и решился на похищение младенца. Сейчас с малышом всё хорошо, полицейские вернули его матери в перинатальный центр. В отношении чадолюбивого трансгендера возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

Семья из Монтаны обвинила власти в «похищении» дочери-трансгендера

Блогера-трансгендера Андрея Петрова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

В Орловской области задержан трансгендер и ЛГБТ-активист, переводивший деньги ВСУ
#операция
#уголовное женщина
#похищение
#полицейские
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудница американской школы занялась оральным сексом с семиклассником
17 июля 2024, 08:19

Фото: istockphoto/Igor Vershinsky

В американском штате Коннектикут под суд попала 47-летняя консультантка по профориентации одной из школ. Она совратила малолетнего ученика и занялась с ним сексом в своём кабинете.
Расследование в отношении Луизы Мелкионе из города Нью-Канаан началось в апреле, когда один из учителей заметил у неё в телефоне неподобающую переписку с семиклассником (в США в седьмом классе учатся дети 12-13 лет — прим. ред.). Выяснилось, что их отношения начались ещё год назад, когда мальчик перевёлся в эту школу.

Они обменивались интимными фото. Школьник рассказал, что в своём кабинете Луиза, опустив шторы, неоднократно занималась с ним оральным сексом. Он также рассказал, что Мелкионе, у которой, к слову, трое детей, исполняла для него эротические танцы. После ареста женщина внесла за себя залог в размере 500 тысяч долларов и вышла на свободу. Известно, что её муж подал на развод и хочет отсудить у неё троих детей.

Читайте также:

Учительница забрала ученика к себе домой и пять месяцев занималась с ним сексом

Занимались сексом в машине: В США учительница английского совратила школьника

50-летняя учительница стала снимать порно из-за бедности
#сша
#дети
#женщина
#школьник
#фото
#танцы
#развод
#секс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вышедший из тюрьмы пермский людоед устроился на работу в приют для бездомных животных
Shot: пермский людоед Малышев устроился на работу в приют для бездомных животных
17 июля 2024, 08:16

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Вышедший из тюрьмы пермский людоед Михаил Малышев устроился на работу в приют для бездомных животных. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Свои преступления Михаил Малышев совершал в конце 1990-х годов. В 34 года он познакомился с девушкой — Инной Боровик. Людоед сделал её своей рабыней. Он не выпускал Инну из дома, насиловал и откусил кончик носа. В 1999 году она позвала в квартиру первую жертву Малышева — студентку пермского ПТУ 16-летнюю Наталью. Он её изнасиловал и убил. Из плоти приготовил фарш. Через год жертвой стал местный рабочий. Каннибал убил его топором, расчленил и также приготовил фарш.

Малышева задержали после этого убийства. В его квартире обнаружили полный холодильник человечины и собачатины. Убийца начал питаться домашними питомцами, ещё когда был подростком.

Его отправили в колонию строгого режима на 25 лет. Отмотав срок, он вернулся к себе домой. По знакомству его взяли работать в приют для животных. Он строит будки для собак, убирает территорию и нарезает мясо. Платят ему просроченной едой. Малышев жалуется, что сводит концы с концами.

В сети разгорелся скандал, в центре которого оказался психолог Валентин Шишкин, дважды побывавшего на интервью у Юлии Меньшовой. Учителя «кинетики» Валентина Шишкина заподозрили в том, что он — бывший осужденный за детское порно. Вероятно, коуч сменил фамилию и начал зарабатывать на своей «методике успеха». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Сотрудники МЧС спасли запертую на два дня собаку на балконе

«Зюзинская» маньячка Петрова: история учительницы с кухонным ножом, убивающей случайных мужчин

Зарезали, сложили в чемодан и выкинули: кто убил мальчика из Перми и как его отец оказался в США
#приют
#мясо
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция США застрелила подозрительного человека в 3 км от съезда республиканцев
17 июля 2024, 08:15

Фото: iStock/MattGush

Полицейские в городе Милуоки, штат Висконсин, застрелили подозрительного человека почти в четырех километрах от места проведения съезда Республиканской партии Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил телеканал WISN, пишет РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошел в жилом районе. Примерно в 2,4 милях от главного места проведения конгресса. Свидетели рассказали, что подозреваемый при конфликте с оппонентом достал нож и его застрелили полицейские. На месте ЧП работают сотрудники полиции. Происшествие, скорее всего, не связано со съездом.

Меры безопасности в Милуоки усилили после попытки убийства республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа.

13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Преступник был ликвидирован.

ФБР предупреждает о возможной «‎мести» за покушение на Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Трамп намерен отменить санкции против России после возвращения в Белый дом

В США назвали страну с самой большой огневой мощью

Лавров отметил «красочное» выступление постпреда США в Совбезе ООН
#сша
#выстрел
#нож
#чп
#инцидент
#полицейские
#меры
#сотрудники
#покушение
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Росэнергоатом»: Отключенный энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети
17 июля 2024, 05:59

Фото: istock / LYagovy

Энергоблок №1 Ростовской АЭС, ранее отключенный автоматикой, подключен к сети. Об этом проинформировал «Росэнергоатом».
По данным энергетической компании, энергоблок к утру 17 июля несет полную нагрузку в 1000 мегаватт.

16 июля сообщалось о временных графиках ограничения энергопотребления на юге РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Согласно информации пресс-службы станции, энергоблок №1 отключили из-за срабатывания защиты генератора, остальные работают в штатном режиме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Сенатор США осужден по всем пунктам о взятотничестве

Обвиняемый по делу о «Крокусе» вступил в стычку с сотрудником СИЗО

Престарелая женщина «ожила» в морге после двух часов, проведенных в мешке для трупов

#страны
#компании
#аэс
#ограничения
#станции
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны сроки экспертизы ДНК жертв авиакатастрофы в Подмосковье
Экспертиза ДНК погибших при крушении SSJ в Подмосковье займет месяц
17 июля 2024, 04:37

Фото: istock / porpeller

Экспертиза ДНК жертв авиакатастрофы в подмосковной Коломне может занять месяц. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.
Как утверждает собеседник издания, чтобы точно установить принадлежность останков тел, у родственников пилотов эксперты возьмут анализы для проведения ДНК-экспертизы.

«Результаты ДНК-экспертиз по анализам родственников и погибших будут готовы в течение месяца», — сказал источник.
12 июля в оперативные службы поступили сведенья о крушении лайнера SSJ-100 в районе Коломны. Погибли три члена экипажа, на борту разбившегося самолёта не было пассажиров.

По факту крушения самолёта Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Читайте также:

Сенатор США осужден по всем пунктам о взятотничестве

Обвиняемый по делу о «Крокусе» вступил в стычку с сотрудником СИЗО

Престарелая женщина «ожила» в морге после двух часов, проведенных в мешке для трупов

#смерть
#уголовное ук
#эксперты
#нарушение
#рф
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф