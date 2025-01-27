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Мошенники стали создавать фальшивые домовые чаты через QR-коды в подъездах

Фото: istockphoto / JuYochi

Фото: istockphoto / JuYochi

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Мошенники создают поддельные домовые чаты с целью кражи личных данных жителей или их аккаунтов в мессенджерах, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Злоумышленники разработали новую схему обмана: они распространяют в подъездах объявления с QR-кодами нового «домового чата» в подъездах. Чтобы «зарегистрировать» свой аккаунт, они требуют ввести данные от Телеграма, код подтверждения или реквизиты банковской карты.

Если человек перейдёт по такому коду или предоставит личные данные, его аккаунт в мессенджере или деньги могут оказаться в руках преступников.



Также данный QR-код может перенаправить на мошеннический сайт или на установку вредоносного ПО.

Для защиты от мошенников важно:

  • избегать перехода по ссылкам и QR-кодам в публичных объявлениях;
  • не предоставлять никому личную информацию по сомнительным ссылкам.
Если заметили объявление в подъезде, стоит обратиться за информацией к управляющей компании или старшему по дому.

Мингосуправления Московской области советует изучить памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

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#чат
Завод в ОЭЗ «Дубна» посетил посол Индии в России
27 января 2025, 10:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Посол Индии в Российской Федерации Винай Кумар посетил завод «ПСК Фарма», расположенный на территории особой экономической зоны «Дубна», сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна со ссылкой на ОЭЗ.
Высокому гостю продемонстрировали научно-исследовательский центр компании, а также провели экскурсию по цехам, где производят фармсубстанции и готовые препараты в различных формах — от растворов для инъекций до таблеток и капсул. В ходе встречи посол обсудил с принимающей стороной сотрудничество России и Индии в сфере фармацевтики.

«Деятельность таких производителей, как группа компаний «Рус Биофарм», имеет важное экономическое и социальное значение. Это яркий пример того, как взаимодействие России и Индии может приносить ощутимые результаты в науке и промышленности», — сказал Винай Кумар.
Он подчеркнул, что такое взаимодействие направлено на общее благо и поможет обеспечить благополучие российского и индийского народов.

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В Подмосковье оцифровали оформление разрешений на разведение животных
27 января 2025, 09:57

Фото: istockphoto.com/GamePH

Оформить разрешение на разведение и содержание животных в полувольных условиях в Московской области теперь можно онлайн — через подмосковный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Мы регулярно запускаем новые услуги на областном госпортале. Теперь в онлайн-режиме стала доступна услуга по содержанию животных. Она предоставляется в течение 13 рабочих дней, решение от ведомства поступает в личный кабинет заявителя», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, пользователь должен авторизоваться и заполнить электронную форму, указав информацию о животных, а также о целях и условиях их содержания, ветеринарном обслуживании, рационе и пр. Отмечается, что данная услуга оказывается только в отношении животных, обитающих в Московской области в естественных условиях.

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#подмосковье
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Пешеходный переход в Дубне оборудовали технологией компьютерного зрения
27 января 2025, 09:04

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

«Умный» пешеходный переход, оснащённый технологией компьютерного зрения и делающий пересечение проезжей части более безопасным, оборудовали в Дубне на улице Приборостроителей рядом с АО «Тензор», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Новые технологии делают пешехода более заметным в тёмное время суток: смарт IP-камера распознаёт приближение пешехода и подаёт сигнал на светодиодный светильник и дорожный знак с подсветкой. Светильник увеличивает поток света на время прохода пешехода, а на дорожном знаке включается подсветка», — говорится в сообщении.
Важность нововведения отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

«Это был один из самых опасных пешеходных переходов в городе. Спасибо команде «Мосавтодор» и Минтрансу за то, что помогли нам реализовать такой важный проект!» — написал Максим Тихомиров в своём Telegram-канале.
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#дубна
#пешеходный переход
#цифровизация
#максим тихомиров
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Волочкова восстанавливается после «Одержимости» с помощью уникального массажа
27 января 2025, 09:00

Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)

Известная балерина Анастасия Волочкова активно восстанавливается после своего проекта «Одержимость». В своем Instagram* она поделилась подробностями о том, как проходит ее реабилитация.
Настя посетила массажиста, который использует уникальные техники и специальные инструменты для достижения максимального эффекта.

Волочкова рассказала, что мастер применяет различные скребки, банки и палочки для точечного массажа, сделанные из камней, натурального дерева, смолы, рогов животных, стали. Эти инновационные методы помогают ей не только расслабиться, но и восстановить силы после интенсивных репетиций и выступлений.

«Его уникальная техника — инструментальная мобилизация мягких тканей, основанная на методе Гуаша. Это эффективная и неинвазивная процедура, выполняемая с помощью специальных инструментов. Инструмент позволяет диагностировать и ликвидировать последствия травм, болевой синдром, и дисфункции мягких тканей. Для моих суставов и связок это спасительно», — написала Настя, делясь своими позитивными эмоциями от процедуры.

Она продолжает вдохновлять своих поклонников упорством и желанием заботиться о своем здоровье.

Дочь известной балерины Анастасии Волочковой, 19-летняя Ариадна, вскоре станет невестой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Алсу мечтает о новом ребенке после развода с Яном Абрамовым
27 января 2025, 08:18

Фото: iStock/Kseniia Kapris

41-летняя певица Алсу, только что завершившая развод с Яном Абрамовым, поделилась своими планами на будущее в социальных сетях. Об этом пишет «‎StarHit».
Исполнительница опубликовала трогательные снимки с новорожденной племянницей и призналась, что задумывается о рождении еще одного ребенка. У Алсу уже есть три ребенка: дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль.

В одном из видео артистка с улыбкой заявила: «Хочу лялечку!» — что вызвало бурю положительных эмоций у ее поклонников. Фолловеры не скупились на теплые комментарии, отмечая нежность и красоту Алсу.

Несмотря на то, что певица пока не спешит на свидания, она открыта для новых знакомств. В недавнем интервью Алсу рассказала, что получила приглашение на свидание, но мужчина ей не понравился. Певица подчеркнула важность чувства юмора и честности в отношениях.

Алсу также описала свои предпочтения во внешности потенциального партнера: высокий, симпатичный брюнет с светлыми глазами. Интересно, что адвокат ее бывшего мужа Александр Добровинский упомянул о возможном новом возлюбленном артистки, однако подробности остаются неизвестными.

Пока Алсу наслаждается временем с семьей и мечтает о будущем, ее поклонники продолжают поддерживать и восхищаться ею.

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#интервью
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«Спокойно выйти замуж в ее случае не получится»: Волочкова о предстоящей свадьбе дочери
Дочь Анастасии Волочковой готовится к свадьбе
27 января 2025, 07:56

Фото: iStock/Patrick Schumacher

Дочь известной балерины Анастасии Волочковой, 19-летняя Ариадна, вскоре станет невестой. Избранником девушки стал 23-летний Никита, с которым она уже успела познакомить свою мать. Свадьба планируется на весну следующего года. Анастасия поделилась подробностями в интервью для программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
По словам Волочковой, она активно участвует в подготовке к торжеству и уверена, что скромная церемония не получится.

«Я рада за Ариадну, мы как раз сейчас обсуждаем организацию ее свадьбы. Они вообще хотят спокойно, но все равно я пытаюсь Ариадну убедить, что спокойно в ее случае не получится», — отметила балерина.

Анастасия также сообщила, что свадьба, вероятнее всего, пройдет в Санкт-Петербурге, где она планирует помочь молодым с выбором особняка для празднования. Однако финансовую поддержку Волочкова ожидает от отца Ариадны — Игоря Вдовина.

«Отец обязан помогать дочери. У него сейчас двое маленьких сыновей, так что, возможно, ему не до Ариадны», — добавила она.

Несмотря на юный возраст дочери, Анастасия считает ее решение о замужестве мудрым.

Ранее ведущая Первого канала Сабина Пантус поделилась опытом борьбы с раком, ошибками и выводами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#свадьба
#церемония
#актриса
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Выяснились сроки начала применения российской онковакцины
Гинцбург: в РФ пациенты начнут получать российскую онковакцину в сентябре
27 января 2025, 04:53

Фото: iStock/Mariya Borisova

В России планируют начать использование онковакцины в сентябре 2025 года, сообщает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург РИА Новости.
Разрешение на применение препарата, согласно представленному плану, должно быть получено в августе.

Разрабатываемая вакцина будет персонализированной: для каждого пациента её будут создавать индивидуально, используя искусственный интеллект (ИИ). Система анализирует параметры опухоли и формирует «чертёж» препарата, который специалисты смогут изготовить за неделю.

Вакцина предназначена для лечения пациентов с первичной меланомой и для тех, кто уже прошёл определённые этапы лечения. Гинцбург уточнил, что дорожная карта ещё находится в стадии утверждения, но работы ведутся активно.

Центр Гамалеи рассчитывает, что уже осенью первые пациенты смогут получить новый препарат.

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#искусственный интеллект
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#александр гинцбург
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Сотрудник СБУ на огромной скорости сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе
TCH: Сотрудник СБУ влетел в подростка на пешеходном переходе в Киевской области
27 января 2025, 04:12

Фото: iStock/PinkBadger

Сотрудник СБУ (Службы безопасности Украины) сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе в Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал ТСН и показывает кадры видеонаблюдения, записавшего ДТП.
Инцидент произошел в населенном пункте Василькова.

На записи видно как черная машина на огромной скорости несется на переход, даже не думая затормозить. Подросток, который до этого осторожно проверил дорогу, в последний момент среагировал на опасность — будучи на середине перехода, он попытался ускориться и убежать с пути автомобиля. Но безуспешно. От силы удара его подбросило в воздух и откинуло вперед.

Смертельное ДТП: на Урале один грузовик влетел в другой на встречке и опрокинул его
Смертельное ДТП: на Урале один грузовик влетел в другой на встречке и опрокинул его
Пострадавшему парню оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

По данным депутата Верховной Рады Александра Дубинского, за рулем находился заместитель начальника одного из департаментов СБУ, который, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения.

В Службе безопасности Украины назвали действия своего сотрудника недопустимыми. Против виновного возбуждено уголовное дело, он взят под стражу. Следствие ведется сотрудниками Госбюро расследований и Нацполиции.

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#подросток
#опасность
#машина
#дтп
#уголовное дело
#сбу
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Володин: Госдума рассмотрит проект об ОГЭ по двум предметам в приоритете
26 января 2025, 14:21

Фото: istockphoto/ANGHI

Законопроект о сдаче ОГЭ только по математике и русскому языку в пяти регионах страны рассмотрят в Госдуме. Как уточнил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, речь идет о Москве, Петербурге, Тюменской и Ростовской областях, а также Северной Осетии. Рассмотрение планируется на февраль.
«В феврале в приоритетном порядке рассмотрим законопроект об изменении правил проведения в 9-х классах итоговой аттестации (ГИА). Предлагается, в случае если выпускник планирует продолжить обучение в техникуме или колледже, отменить сдачу ГИА по двум дополнительным предметам, оставив только экзамены по русскому языку и математике...» — гласит публикация Володина в Telegram.
Он добавил, что в случае эффективности пилотного проекта, его можно будет распространить по всей России.

Ранее сообщалось, о какой борьбе рассказали в Госдуме.

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