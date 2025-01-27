Мошенники стали создавать фальшивые домовые чаты через QR-коды в подъездах

«Новые технологии делают пешехода более заметным в тёмное время суток: смарт IP-камера распознаёт приближение пешехода и подаёт сигнал на светодиодный светильник и дорожный знак с подсветкой. Светильник увеличивает поток света на время прохода пешехода, а на дорожном знаке включается подсветка», — говорится в сообщении.

