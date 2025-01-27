Мошенники стали создавать фальшивые домовые чаты через QR-коды в подъездах

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Мошенники создают поддельные домовые чаты с целью кражи личных данных жителей или их аккаунтов в мессенджерах, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Злоумышленники разработали новую схему обмана: они распространяют в подъездах объявления с QR-кодами нового «домового чата» в подъездах. Чтобы «зарегистрировать» свой аккаунт, они требуют ввести данные от Телеграма, код подтверждения или реквизиты банковской карты.
Если человек перейдёт по такому коду или предоставит личные данные, его аккаунт в мессенджере или деньги могут оказаться в руках преступников.
Также данный QR-код может перенаправить на мошеннический сайт или на установку вредоносного ПО.
Для защиты от мошенников важно:
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Если человек перейдёт по такому коду или предоставит личные данные, его аккаунт в мессенджере или деньги могут оказаться в руках преступников.
Также данный QR-код может перенаправить на мошеннический сайт или на установку вредоносного ПО.
Для защиты от мошенников важно:
- избегать перехода по ссылкам и QR-кодам в публичных объявлениях;
- не предоставлять никому личную информацию по сомнительным ссылкам.
Мингосуправления Московской области советует изучить памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».
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Дайана Хусинова