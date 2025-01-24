Мошенники стали воровать данные через Telegram, рассылая троян вместо видео

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Мошенники начали рассылать в мессенджере Telegram под видом видео вирус Mamont. При его открытии на телефон устанавливается приложение, способное украсть push-уведомния, СМС и фотографии из галереи, предупредили в МВД России.
«Злоумышленник высылает потенциальной жертве в Telegram сообщение: «Это ты на видео?» и файл с расширением .apk. Если открыть его, на смартфон будет установлен вирус троян. Помимо заражения телефона, приложение может переслать заражённый файл всем контактам в пользователя. Формат apk используется для распространения и установки приложений на устройствах с операционной системой Android», – пояснили в МВД.Конечная цель аферистов – получить доступ к платёжным средствам. Однако персональные данные и другая информация со смартфона тоже могут быть использованы для противоправной деятельности.
Получив сообщение с неизвестным файлом даже от знакомого человека, ни в коем случае не следует открывать его, отметили в силовом ведомстве. Чтобы обезопасить себя от такой атаки, необходимо установить на смартфоне антивирусное программное обеспечение, а также обращать внимание на расширение присылаемых файлов.
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