В Роскачестве россиянам рассказали о последствиях продажи своей банковской карты

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Продажа собственной банковской карты грозит россиянам уголовным преследованием, пишет РИА Новости, ссылаясь на специалистов Роскачества. Кроме того, могут возникнуть проблемы с трудоустройством, добавили в ведомстве.