В Роскачестве россиянам рассказали о последствиях продажи своей банковской карты

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Продажа собственной банковской карты грозит россиянам уголовным преследованием, пишет РИА Новости, ссылаясь на специалистов Роскачества. Кроме того, могут возникнуть проблемы с трудоустройством, добавили в ведомстве.
«…Выведя все средства с карты, мошенники могут оформить на владельца кредит, выплачивать который придется тоже ему. ... При устройстве на работу служба безопасности организации может выяснить, что человек был вовлечен в мошенническую схему. Это может стать причиной отказа при трудоустройстве. Уголовное дело - самое серьезное последствие. Доказать свою непричастность будет нелегко», — пояснил источник.Известно, что подобные предложения встречаются в игровых чатах, а также в группах в мессенджере Telegram, причем формально продажи такого рода не запрещены. Тем не менее, когда клиент заключает договор с банком, он соглашается с запретом на раскрытие личных данных. Передавая эту информацию другим, человек нарушает правила пользования. Такие карточки мошенники используют для отмывания денег.
В случае продажи, специалисты Роскачества рекомендуют обращаться в полицию.
Ранее сообщалось, где мошенники начали заниматься фишингом.
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