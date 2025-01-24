Мошенники начали рассылать фишинговые ссылки в сервисе BlaBlaCar

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Аферисты начали рассылать в сервисе BlaBlaCar фишинговые ссылки, которые позволяют списать деньги. Об этом предупредили в пресс-службе МВД России.
«Схема такова. Злоумышленники размещают в сервисе для совместных поездок привлекательные предложения, чаще всего от имени девушки-водителя. После согласования поездки они отправляют ссылку на поддельный сайт blablacar.ru-369.pro», – рассказали в министерстве.Этот сайт заблокирован, однако могут оставаться его копии, где людей просят авторизоваться якобы для бронирования, в том числе ввести данные платёжных средств. После введения кода со счетов списываются деньги, а переписка с «водителем» прекращается.
Чтобы не допустить этого, в силовом ведомстве рекомендуют никогда не проходить по внешним ссылкам. Все оплаты следует осуществлять только через официальный сайт или приложение.
Помимо этого, в МВД призвали проверять адрес сайта. Он должен заканчиваться на «ru» без дополнительных символов.
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