Ветеринар рассказала, как правильно выбрать кличку для питомца

06 октября 2026, 13:08

Ветеринар Сиротина советует не давать питомцам человеческие имена

Фото: istockphoto / elifilm

Имя питомца должно быть коротким и легко произноситься. Для кошек подойдут клички с шипящими и свистящими звуками, а для собак — слова, не похожие на базовые команды.





Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина. Она также посоветовала не давать питомцам распространенные человеческие имена, чтобы избежать неловких ситуаций на прогулках.



По словам эксперта, кошки быстрее привыкают к кличкам, созвучным с привычным «кис-кис». В качестве примеров она привела Фису, Мису и Тессу.



Собак не стоит называть именами, похожими на команды. Например, кличка Ида может запутать питомца при командах «иди» и «сиди».

