Ветеринар рассказала, как правильно выбрать кличку для питомца
Ветеринар Сиротина советует не давать питомцам человеческие имена
Имя питомца должно быть коротким и легко произноситься. Для кошек подойдут клички с шипящими и свистящими звуками, а для собак — слова, не похожие на базовые команды.
Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина. Она также посоветовала не давать питомцам распространенные человеческие имена, чтобы избежать неловких ситуаций на прогулках.
По словам эксперта, кошки быстрее привыкают к кличкам, созвучным с привычным «кис-кис». В качестве примеров она привела Фису, Мису и Тессу.
Собак не стоит называть именами, похожими на команды. Например, кличка Ида может запутать питомца при командах «иди» и «сиди».
«Животные имеют более развитый слух, чем люди, и хорошо различают звуки. Но если, к примеру, собаку зовут Ида, то при командах "иди" или "сиди" она вполне может растеряться», — пояснила Сиротина.После выбора имени специалист рекомендовала первое время использовать его только в положительных ситуациях — во время кормления, игр и ласки. По ее словам, так питомец привыкнет к кличке за несколько дней и сформирует положительное отношение к ней.
Ранее председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин сообщил ТАСС, что около 20% кошачьих кличек в Москве начинаются на букву «М». При этом москвичи постепенно отказываются от англицизмов.