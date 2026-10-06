Российская пенсионерка пыталась спастись от преследующего ее робота доставки
В Москве на видео попало, как робот-доставщик погнался за пенсионеркой с тележкой. Ролик опубликовал телеграм-канал «Москва с огоньком».
На кадрах видно, как ровер едет вслед за женщиной, которая быстро бежит по пешеходной дорожке. В какой-то момент робот сокращает расстояние, отставая от пенсионерки всего на несколько метров.
При этом причины погони остаются неизвестными. Непонятно, сработала ли навигация некорректно, принял ли ровер пешехода за препятствие или просто двигался по заданному маршруту. Чем закончилась история, тоже неясно — видео обрывается на том, как кибер-курьер продолжает преследовать напуганную женщину.
Ранее сообщалось, что робот-доставщик спровоцировал ДТП в Москве и скрылся с места аварии.
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